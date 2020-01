Fajta Péter kiesett a nyolcaddöntőben a juniorok között szerdán a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A viadal honlapja szerint a junior világranglistán 34. magyar - aki élete első Grand Slam-tornáján szerepelt - harmadik mérkőzésén 5:7, 6:3, 7:6 (10-5)-re alulmaradt az ötödik kiemelt francia Arthur Cavaux-val szemben.



Ezzel a magyarok számára befejeződött Australian Open korosztályos versenye, mivel Tóth Amarissa korábban búcsúzott egyesben és párosban is.

"Tizes skálán értékelve ez most legalább nyolcasra fáj" - nyilatkozta helyszíni tudósítónknak Fajta a mérkőzés után.

"Igazából örülök, hogy ilyen szoros meccset játszottunk, hiszen az ellenfelem az ötödik kiemelt volt. Az első szett egy nagyon picin ment el, ott nem voltam még benne annyira a játékban, és sok könnyű hibát adtam neki. Ha azt megnyerem, akkor lehet, hogy két szettben is meg tudtam volna nyerni a meccset. 5-4-nél a meccsért szerváltam. Odáig nagyon jól mentek a szervák, ott azonban nem jöttek az első szerváim, az ellenfelem nagyon komoly gémet játszott. A másodikban egy bírói hiba is benne volt, ha az máshogy alakul, lehet, hogy Arthur Cavaux-on is nagyobb nyomás lett volna."

"Én végig nyugodtan játszottam, nem volt bennem görcsösség. 5:3-nál négy olyan szervát kaptam, hogy bele se tudtam érni, utána pedig nagyon jól ritörnözött az ellenfelem. Le a kalappal előtte."

"Nagyon nagy önbizalmat ad, hogy egy TOP10-es játékos ellen ilyen mérkőzést játszottam. Az előző körben is egy ilyen teniszezőt vertem meg. Ha ilyen szinten tudok játszani akár én is odaérhetek, bár ahhoz még rengeteg ilyen mérkőzés kell."

