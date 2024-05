A Roland Garroson minden szem a 14-szeres bajnok Rafael Nadal és a harmadik kiemelt Alexander Zverev közötti mérkőzésre szegeződik, de nem ez az egyetlen izgalmas első fordulós mérkőzés Párizsban.

Andy Murray és Stan Wawrinka is újból egymásnak feszül, Casper Ruud pedig Jakub Mensik ellen próbálja meg majd elkerülni a korai búcsút.

Andy Murray vs. Stan Wawrinka

Nem túl gyakran fordul elő, hogy egy Grand Slam torna első fordulójában két háromszoros Grand Slam-bajnok csapjon össze egymással, akik ráadásul kétszer is találkoztak már a Roland Garroson. A párizsi szurkolók azonban a 23. találkozót láthatják majd Murray és Wawrinka között. [Murray 13-9-re vezet].

Wawrinka, a 2015-ös Roland Garros-bajnok, a Murray elleni három Garroson rendezett összecsapásából kettőt megnyert, köztük egy rendkívül izgalmas öt játszmás mérkőzést még a 2017-es elődöntőben. A svájci négy évvel ezelőtt az első fordulóban is legyőzte a korábbi világelsőt, és ezt az eredményt szeretné megismételni a következő találkozójuk során is.

Rafael Nadal vs. Alexander Zverev

A legjobban várt első fordulós mérkőzés a 2022-es elődöntő visszavágója Nadal és Zverev között. A spanyol akkor szorosan 7-6(8), 6-6-ra vezetett Zverev ellen, miközben már több, mint három órája játszottak, és még két szetten sem voltak túl egy gigászi csatában. A német azonban súlyos bokasérülést szenvedett, éppen abban a pillanatban, amikor Nadal a második játszmában kiharcolta a rövidítést, így Zverev nemcsak feladni kényszerült a mérkőzést, hanem a szezon teljes hátralévő részét is kihagyta.



Nadal ezt követően pedig megnyerte a 14-dik párizsi címét. A 22-szeres Grand Slam-bajnok most először lép pályára a Roland Garroson a 2022-es diadala óta, és nagy valószínűséggel ez lesz az utolsó fellépése is.

Szinte borítékolható, hogy a szezon második Grand Slam-tornáján, a 112-3-as mérleggel büszkélkedő Nadal és a jó formában lévő, friss római tornagyőztes Zverev összecsapása a teniszvilágon túlról is a képernyő elé vonzza majd a szurkolókat. Nadal a 27 éves játékos elleni 7-3-as mérlegén szeretne tovább javítani.

Borítókép: Julian Finney/Getty Images