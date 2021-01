A bajnokság kétszeres győztese, Viktorija Azarenka az elsők között érkezett meg pénteken Melbourne-be, a február 8-án kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnokság helyszínére, ahova charterjáratok szállítják a játékosokat.

A 31 éves fehérorosz teniszező a közösségi oldalán tudatta, hogy a koronavírus-járvány miatt alkalmazott szigorú biztonsági intézkedések, köztük a 14 napos kötelező karatén ellenére nagyon örül, hogy ismét Ausztráliában lehet.



"Megérkeztem Melbourne-be! Köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. Elképzelni sem tudom, mennyi munkaóra és kompromisszum kellett ahhoz, hogy itt lehessünk. Nagyon köszönöm!" - írta az AO 2012-es és 2013-as bajnoka a Twitteren.

Made it to Melbourne! Thank you everyone so much for making it happen. I can only imagine how many hours of work and compromise it took for us to be here! Thank you pic.twitter.com/Jt0ywFIEj4