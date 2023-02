Nemsokára Novak Djokovic lehet az a teniszező, aki a legtöbb hetet töltötte el a világranglista élén.



A férfi játékosok közül a szerb teniszező töltötte el a legtöbb hetet a világranglista élén. A 35 éves teniszező előtt 310 hétnyi uralommal Roger Federer volt a rekorder, ám Djokovic 2021 márciusában ezt is átadta a múltnak. Ezt a számot azóta 377-re növelte a szerb, ami pontosan megegyezik a női rekorder Steffi Graf csúcsával. Amennyiben Djokovic még egy hetet abszolválna az élén, mindkét nemet tekintve ő válna a világ legjobbjává ebben a tekintetben.



Tekintve, hogy a férfi rekorder ezen a héten egyetlen ATP-versenyen sem vesz részt, nem lesz egyszerű dolga, ám a feladat teljesítése mégsem lehetetlen. A sztárjátékos jelenleg 7070 pontot birtokol, ami 590 ponttal több, mint az őt követő Carlos Alcarazé. Amennyiben Djokovic 90 pontot veszít, Alcaraz pedig megnyeri az 500 pontot jelentő riói tornát, mindketten 6980 ponttal állnának.



A Sportskeeda cikke szerint ebben az esetben is a szerb maradna az élen, mivel az ATP-ranglista szabálya szerint döntetlen esetén az a teniszező kerül előrébb, aki kevesebb versenyen vett részt. Mivel Djokovic kevesebb tornán játszott az utóbbi időben, mint az Alcaraz, továbbra is első lenne, amivel Graf rekordját is átadná a múltnak.

Borítókép: James D. Morgan/Getty Images