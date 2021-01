Hatvanhét évesen elhunyt Bob Brett, legendás ausztrál edző, aki olyan teniszezőkkel dolgozott karrierje során, mint Boris Becker, Mats Wilander vagy Goran Ivanisevic.

A férfi versenyeket szervező ATP beszámolója szerint a sportágban 46 évig tevékenykedő szakember halálát rákos megbetegedés okozta.

Brett tavaly elnyerte a Tim Gulliksonról elnevezett díjat, amelyet azok az edzők kaphatnak meg, akik karrierjük során a játékosoknak és a trénereknek is példát mutattak, inspirálták őket a játék fejlődése érdekében.



A legnagyobb sikereit edzőként Boris Beckerrel érte el. A felkészítéséért 1987 novembere és 1991 februárja között felelt, ebben az időszakban a német teniszező 18 tornán diadalmaskodott, az 1989-es pedig pályafutása legjobb éve volt egy wimbledoni és egy US Open-sikerrel. Közös munkájuk legvégén Becker az Australian Openen is diadalmaskodott, majd világelső lett.



Nem sokkal később már Goran Ivanisevicet edzette az ausztrál tréner, az 1995-ös idény végéig kilenc tornán diadalmaskodott vele a horvát, Wimbledonban pedig kétszer is - 1992-ben Andre Agassi, 1994-ben pedig Pete Samprasszel szemben - csak a döntőben bukott el. Ivanisevic 2001-ben, amikor Patrick Rafter legyőzésével végül győzni tudott az All England Tennis Clubban, páholyába ültette Brettet a fináléban.

Borítókép: Sarang Sena/The The India Today Group via Getty Images