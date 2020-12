Nyolcvannégy éves korában csütörtökön elhunyt Alejandro Olmedo perui születésű amerikai teniszező.

Olmedo 1936-ban született, és tinédzser volt, amikor az Egyesült Államokba költözött. Új hazája színeiben 1958-ban megnyerte a Davis Kupát, illetve Hamilton Richardson oldalán párosban az amerikai bajnokságot, a mai US Open elődjét.

A következő évben egyesben győzött Wimbledonban és az ausztrál bajnokságon is, az amerikai bajnokságon pedig döntős volt.

A sportági Halhatatlanok Csarnokába 1987-ben iktatták be.

