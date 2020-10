A karanténszabályok enyhítésére szükség van, és ha sikerül erről megállapodni, szinte biztosan megrendezik januárban az ausztrál nyílt teniszbajnokságot.

Erről a versenyigazgató Craig Tiley beszélt az ausztrál hírügynökségnek, hozzátéve, kulcsfontosságú, hogy a torna szereplői az esetleges karanténidőszak alatt is tudjanak edzeni, máskülönben ellehetetlenül a tornarendezés.

"Ha a résztvevőket két hétre szállodába zárjuk közvetlenül a szezonkezdés előtt, akkor nem lesz értelme megtartani a viadalt. Nem kérhetjük a játékosokat, hogy 14 nap semmittevés után álljanak készen" - fogalmazott Tiley.



A versenyigazgató éppen ezért kompromisszumra törekszik a helyi hatóságokkal: azt szeretnék elérni, hogy a US Openhez és a Roland Garroshoz hasonlóan az Australian Openre érkezők számára is adottak legyenek az edzéslehetőségek úgy, hogy ne keveredjenek a helyi lakosokkal.

"Elfogadjuk, hogy a beutazókra kéthetes karantén vár, a megbeszélések arról szólnak, hogy tudjunk olyan körülményeket teremteni, amiben a játékosok mozoghatnak a szálloda és az edzőpálya között" - mondta a tornaigazgató. Tiley elmondta, elképzelhető, hogy az ATP Kupát és az egyéb felvezető tornákat is Melbourne-ben kell majd megrendezni a megyék közti határzár miatt.

A jövő évi ausztrál nyílt bajnokságra a tervek szerint január 18. és 31. között kerül sor.

Borítókép: Jason McCawley/Getty Images