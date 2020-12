Egységes lesz a férfi és női tenisztornák elnevezése, miután a női versenyeket szervező WTA a férfiakéval megegyező rendszert vezet be 2021-től.

A szervezet szerdán, a honlapján közölte: az elitkategóriás viadalok WTA 1000, a premierek WTA 500, a középkategóriások WTA 250, a legkisebbek pedig WTA 125 néven kerülnek megrendezésre. Szakértők szerint ez újabb fontos lépés a férfiversenyeket szervező ATP és a WTA egyesülésének irányába.



"Az új elnevezések egyértelműbbé teszik, melyik viadal milyen szintet képvisel, a szurkolók dolgát könnyítjük meg ezzel" - jelentette ki Micky Lawler, a WTA elnöke.



Hozzátette, hogy a pénzdíjak és a tornákért járó világranglista-pontok az eddigiekkel megegyezőek maradnak, azaz azt - egyelőre - nem alakítják a férfiak rendszeréhez.



A két szervezet összeolvadása, a teniszélet egységesítése így sem lesz könnyű feladat, hiszen az ATP-n és a WTA-n kívül szervez versenyeket a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) is, míg a négy Grand Slam-torna ezektől függetlenül tartja fenn magát.



Az esetleges közös fellépésnek - amely mellett több éljátékos is kiállt az utóbbi időszakban - lennének előnyei is, elsősorban a televíziós és szponzori szerződések tárgyalásakor.

Borítókép: Wachira Khurimon / EyeEm