A Tennis love and game írását változtatások nélkül közöljük.



Áll a bál a profi teniszben és Londonban is érdekesen alakulnak az eredmények.



Egyre nagyobb a bizonytalanság a 2021-es szezon indulásával kapcsolatban.



Az idény hagyományosan Ausztráliában kezdődik, de a helyi hatóság úgy döntött, hogy a játékosok nem érkezhetnek meg január 1. előtt és utána 2 hétre karanténba kell menniük, amit ott nagyon szigorúan vesznek - gyakorlatilag 2 hét szobafogság egy kijelölt hotelben, nem lehet edzeni, teniszezni.



Sokáig úgy tűnt, hogy a Tennis Australia vezetői megállapodásra jutnak Victoria állam kormányának képviselőivel és már december közepén megérkezhetnek a teniszezők Melbourne-be, sőt, a karantén alatt is készülhetnek.



A jelen állás szerint örülnek, ha meg tudják rendezni az Australian Opent, de az is egy héttel később kezdődne, ami meg érinti az utána jövő versenyeket. Az egy hetes halasztásra azért van szükség, mert január 14-ig lesznek karanténban a teniszezők és eredetileg 18-án rajtolt volna az AO, de négy nap alatt akkor sem lehet felkészülni, ha a karantén 2. hetében már lehetne edzeni.



A mostani szabályok szerint senki nem tudna elindulni egyetlen előversenyen. Elég nagy a bizonytalanság, pedig Melbourne-ben 3 hete nem találtak új fertőzöttet.



Közben zajlik a politikai csata a játékosok egy jelentős tábora és az ATP között. Az ATP 50 százalékban a játékosoké, a másik 50 százalék a versenyeké, illetve azok képviselőié. Novak Djokovic augusztusig az ATP játékos tanácsának az elnöke volt, de lemondott, amikor megalapították a játékosok önálló szakszervezetét (PTPA - Professional Tennis Players’ Association).



Az új érdekvédelmi szervezet több helyen kiverte a biztosítékot és az elmúlt 3 hónapban nem történt előrelépés, az ATP láthatóan továbbra sem érti, miért van/lenne szükség a PTPA-re.



A legújabb fejlemény, hogy Novak Djokovic és Vasek Pospisil szeretett volna visszakerülni az ATP játékos tanácsába (most van a pályázás és decemberben szavaznak), de az ATP úgy döntött kedden este, hogy PTPA-tag nem kerülhet be az ATP Player Councilba. Gyakorlatilag bezárták a kaput a szerb világelső előtt.



Az igazi kérdés most az, meg tud-e erősödni a PTPA annyira, hogy tényező legyen a profi teniszben és mostani döntéshozó szervezetek, a sportágat meghatározó szövetségek komolyan vegyék.



Azzal egyet lehet érteni, hogy a tenisznek, a többi sportághoz hasonlóan van épp elég gondja a Covid-19, a világjárvány miatt, a PTPA megalakításának az időzítése nem volt túl szerencsés.



Azért a jubileumi 50. ATP Finals hajrája elég izgalmat ígér ahhoz, hogy legalább vasárnapig még az legyen az érdekes, a fontos, ami az O2 aréna pályáján, az üres lelátók előtt történik.



A záró csoportkör előtt annyit lehet tudni, hogy Thiem és Medvegyev már elődöntős, Schwartzman és Rubljov nem juthat a 4 közé. Nadalnak le kell győznie Tsitsipast, a csütörtök este 9-kor kezdődő találkozón és Djokovicra hasonló feladat vár pénteken Zverev ellen.



A spanyol bizakodó volt a keddi Thiem elleni vereség (6:7, 6:7) után, mert úgy érezte, hogy sokkal jobban ment neki a játék, mint pár nappal korábban.



Tény, hogy általános vélemény szerint a szezon egyik legszínvonalasabb meccsét játszották az osztrákkal. Az első szett rövidítésében a mallorcai 5:2-re vezetett és a 2. játszmában brékelőnye volt, de az igazán fontos pontokat ezúttal nem ő nyerte.



Djokovic sokkal simábban kapott ki szerda este Medvegyevtől (3:6, 3:6), pedig 3:2-re még ő vezetett az elején, aztán 7 gémet vesztett sorozatban.

Borítókép: James D. Morgan/Getty Images

Forrás: Tennis love and game/facebook