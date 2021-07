A skótok háromszoros Grand Slam-győztes teniszezője, Andy Murray pénteki, wimbledoni kiesését követően csalódottan nyilatkozott, egyúttal a folytatással kapcsolatos kételyeinek adott hangot.

A legrangosabb füves pályás torna kétszeres győztese a harmadik fordulóban három sima játszmában kapott ki a 10. kiemelt kanadai Denis Shapovalovtól, ám mint mondta nem a vereség, hanem a saját játéka okoz számára komoly csalódást.

"Nagyszerű volt újra ez előtt a közönség előtt játszani. Óriási támogatást kapok itt, amiért nagyon hálás vagyok és nagyon hiányzott" - mondta a világranglistán jelenleg 118. Murray, aki négy év után indult ismét egyesben Wimbledonban. - "A nézők szeretete emlékeztet arra, hogy miért is dolgozok még mindig keményen. Ez a hangulat segít át a meccseken, ez jó, ugyanakkor azt is érzem, hogy hiába tettem bele rengeteg energiát az elmúlt három hónapba, mégsem játszottam úgy, ahogy szerettem és ahogy kellett volna. Egy kicsit az van bennem, hogy megéri-e ez az egész?"



A 34 éves teniszezőben kettős érzések kavarognak, a játék szeretete, a sok szép emlék miatt úgy érzi, mindenképpen megéri csinálnia tovább, még úgy is, hogy egyéb gondjai miatt a játékán nem tud javítani, és sok versenyről lemarad.



Ugyanakkor a pénteki vereség után csalódottan mondta a stábjának, hogy többet várt magától és nem biztos benne, hogy van értelme a küzdelemnek, hacsak nem találnak egy olyan megoldást, mellyel biztosítani tudják, hogy folyamatosan képes legyen edzeni és tornákon részt venni.



Andy Murray makacs csípősérülése és műtétei miatt 2018 óta mindössze 22 tornán játszott. Wimbledont megelőzően idén eddig három ATP-viadalon indult, ezeken két mérkőzést nyert, ezen a héten pedig szintén két meccsen győzött Londonban, és pénteken a legjobb 32 között esett ki.

Borítókép: Facebook.com/ Andy Murray