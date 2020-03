A tokiói olimpia elhalasztása miatt még egy évet teniszezhet Leander Paes, az indiaiak veterán játékosa.

A párosspecialista teniszező tavaly jelentette be, hogy 2020 lesz számára az utolsó játékkal töltött év, ám mivel a koronavírus-járvány miatt jövőre halasztották a nyári olimpiát, csúszhat a visszavonulása is.



"Erősen gondolkozunk ezen a lehetőségen a stábommal, édesapám nagyon szeretné, hogy még játsszak. A fizikai állapotom rendben van, mentálisan is készen állok, az edzéseimet kell átalakítanom így, hogy hosszabb teniszmentes időszak következik" - fogalmazott terveiről az ESPN sportcsatornának a 46 éves játékos.



Paes 1991-ben mutatkozott be a profik között, hosszú pályafutása alatt 18 páros és vegyes páros Grand Slam-tornagyőzelmet aratott. Olimpián 1992-ben, Barcelonában szerepelt először, a tokiói a nyolcadik ötkarikás esemény lehet, amelyen részt vesz. Atlantában, 1996-ban egyesben bronzérmet nyert.

