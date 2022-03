Nem telt események nélkül az éjszaka a tenisz világában. A legfontosabb híreket a Tennis love and game foglalta össze, melyet változtatások nélkül közlünk.

Novak Djokovic visszalépett Indian Wells-től és Miamiban sem indul. Bondár Anna kiesett, Fucsovics Marci és Gálfi Dalma egyszerre játszik csütörtökön.



A korábbi világelső szerb az utolsó pillanatig bízott abban (kérdés, mire alapozva), hogy megváltoznak a beutazási szabályok az Egyesült Államokba és oltatlanként is beengedik, de az illetékes hatóság, a CDC jelezte, hogy a közeljövőben nem lesz könnyítés.



Így Djokovicnak nem maradt más lehetősége, mint sok sikert kívánni a kollégáknak.



Tekintettel arra, hogy a visszalépése az első főtáblás versenynap programjának publikálása előtt megtörtént, Grigor Dimitrov lett a 33. kiemelt és került Djokovic helyére.



A történet magyar vonatkozása, érdekessége, hogy pár napja még Fucsovics Marci állt a ranglista 35. helyén (ott ahol hétfő óta Dimitrov) és, ha nem csúszik vissza pont ezen a héten 13 helyet (most estek ki a tavalyi rotterdami pontjai), akkor ő kerülhetett volna a tábla aljára kiemeltként.



Így most vele indul a program csütörtök délelőtt (magyar idő szerint este nyolckor) a centeren Indian Wells-ben, bár ez inkább az amerikai Mackenzie McDonaldnak szól - de mindegy is.



A nők már szerdán elkezdték a versenyt a 64 közé kerülésért és Bondár Anna nem tudott meglepetést okozni: 7:5, 6:3-ra kikapott Petra Martictól. A 31 éves horvát jelenleg ugyan négy hellyel a legjobb magyar mögött van a ranglistán (79.), de a tapasztalat mindenképp mellette szólt.



Kuhárszky Zoltán korábbi tanítványa mind az öt fogadóelőnyét hárította Bondár Annának (most az ő edzője Kuhárszky), aki az első szettben 5:5-nél vesztette el az adogatását, majd a második játszmában kétszer is.



Gálfi Dalma csütörtökön kezd.

