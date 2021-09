Danyiil Medvegyev átírta a tenisz történelemkönyvének tervezett legújabb fejezetét.



A sportvilág arra készült, hogy valami egészen különleges teljesítménynek lesz a tanúja vasárnap este Flushing Meadows-ban: Novak Djokovic megnyeri 21. Grand Slam-serlegét és így megcsinálja a Grand Slamet, egyben a tenisz történetének legeredményesebb férfi teniszezője lesz - beelőzve Roger Federert és Rafa Nadalt.



Ehhez képest egy 25 éves moszkvai legény, aki még soha nem nyert Grand Slamet úgy megverte az idén még Grand Slamen veretlen szerbet, ahogy Djokovic intézte el őt a februári Australian Open fináléjában.



The race continues in 2022 pic.twitter.com/XYD9ms7vSu — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021



Medvegyev egyből brékelt, az adogató világelső 40:15-ről bukta a szerva-gémjét és nem sokon múlt a duplabrék: 2:0-nál 15:40-re állt a szerb. A kritikus pillanatban újra bejöttek az első szervái és így kijött a gödörből. Az orosz közben az első két adogató-játékában négy ászt ütött és csak egy pontot vesztett (3:1).



A hússzoros Grand Slam-bajnok leckéje egyértelmű volt: vissza kell brékelnie.



Nos, Medvegyev nem lassított adogatóként, mindössze kettő pontot vesztett a következő három szerva-gémjében, viszonylag simán behúzta a szettet (6:4).

Pánikra semmi ok, gondolhatták a szerb sikeréért szorítok, mert a legutóbbi négy meccsén mindig elvesztette az első játszmát, de versenyben maradt.









A 2. szettben úgy jutottak el 2:2-ig, hogy a világelsőnek előbb 40:0-ja volt fogadóként, majd 2:1-nél még két bréklabda maradt ki. Ezt már nem viselte szótlanul a szerb: többször a betonhoz verve az ütőjét teljesen átformálta az alakját.



A New York-i publikum addig úgy állt mögötte, mint még soha, de az ilyen dühkitörést nem tolerálja az amerikai közönség. Szinte törvényszerűen a következő gémet adogatóként vesztette el Djokovic, újra megkapta az első szett leckéjét: vissza kell brékelnie.



Az orosznak a játszma elején volt egy kis megingása, de túlélte a kritikus pillanatokat és a brékelőnyös 3:2 után adogatóként megint brillírozott, 5:4, 40:0-ig nem vesztett pontot. Az első játszmalabdánál kettős hibát ütött, majd egy hosszú labdamenet végén fonákkal rontott, de végül egy gyengécske rövidítést szokatlanul rosszul talált el Djokovic: 1 óra 30 perc után Medvegyev 6:4, 6:4-re vezetett.

It was @DaniilMedwed's moment to shine at the #USOpen



Highlights from the men's singles final pic.twitter.com/hfP58Ilnio — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021



Egy nap híján három hónapja Novak Djokovic a Roland Garros döntőjében hasonlóan kilátástalan helyzetből győzött Stefanos Tsitsipas ellen (6:7, 2:6-ról fordított), de akkor nem vesztette el egyből az adogatását a 3. szettben.



Az Arthur Ashe stadion lelátóján sztárok tucatjai figyelték a párbajt, Brad Pitt, Ben Stiller, Alec Baldwin évek óta visszajáró vendég, de James Corden, Bradley Cooper, Rod Laver, Marija Sarapova, Andy Roddick és sokan mások is kicsit értetlenül nézték, hogy a világelső olyan helyzetekben rontott, amikben szinte soha nem szokott.



6:4, 6:4, 3:0 (duplabrékkel) után csoda kellett volna ahhoz, hogy Djokovic fordítson. Persze láttunk már tőle néhány hihetetlen feltámadást az elmúlt 15 évben. Ezúttal azonban emberére akadt. 4:0-nál már szórvány fütty is hallatszott az arénában, de ez sem segített.



Azért a vége előtt még jött egy kis dráma. A győzelemért adogatva, meccslabdánál kettőshibát szervált Medvegyev, majd rögtön egy újabbat és a mérkőzés folyamán először Djokovic brékelt. Kapott egy esélyt a semmiből.



Másodszor szerválva a US Openért az orosznak nem csak önmagát és Djokovicot kellett legyőznie, de az egyre tahóbban viselkedő New York-i közönséget is. 6:4, 6:4, 5:4, 40:15-nél megint kettős hibát szervált, de utána beütötte az elsőt és az elég volt a diadalhoz.

Daniil Medvedev will serve for the #USOpen



Again. pic.twitter.com/xYE17AdcLI — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021



Az eredményhirdetéskor Medvegyev elnézést kért Djokovictól és a közönségtől, hogy megakadályozta a tenisztörténeti rekord megszületését, majd azt mondta, hogy szerinte Novak Djokovic minden idők legnagyobb teniszezője.



A szerbnek jól esett az elismerés a bajnoktól, de láthatóan nem enyhítette a fájdalmát, talán életében először sírt, zokogott a teniszpályán az amúgy kőkemény világelső.



Novak Djokovicnak két nagy célja volt 2021-re. Nadalt legyőzve megnyerni a Roland Garrost és aranyérmmel távozni a tokiói olimpiáról. Az első sikerült, de Tokióban elbukott. A naptári Grand Slam Wimbledon után lett igazán izgalmas. Sorozatban 27 GS-meccsen győzött, de a 28. már neki is soknak bizonyult. Talán túl nagy volt rajta a nyomás, nagyobb mint korábban bármikor, vagy esetleg 34 évesen már ő is fáradtabban érkezett a döntőbe. Egyértelműen nem volt olyan éles és koncentrált, mint általában. Ráadásul Medvegyev parádésan adogatott és inkább az ő kottájából játszottak.

