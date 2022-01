A dubaji tornán tér vissza a világelső Novak Djokovic, aki - mivel nincs beoltva koronavírus ellen - címvédő létére nem indulhatott a jelenleg zajló ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A 34 éves sztár szerepel a február 21-én kezdődő verseny nevezési listáján. Az Egyesült Arab Emírségekbe az ottani szabályozás szerint negatív PCR-teszttel be lehet lépni. A szerbek 20-szoros Grand Slam-győztesét - a melbourne-i torna kilencszeres bajnokát - az év elején nem engedték be a repülőtéren Ausztráliába, és egy kiutasítottak számára fenntartott hotelben szállásolták el. Előzőleg az Australian Open szervezői akut egészségi problémájára hivatkozva különengedélyt adtak neki az induláshoz annak ellenére, hogy nincs beoltva a koronavírus ellen, noha ezt amúgy kötelezővé tették minden résztvevő számára. A vízumát később egy bírósági döntés nyomán visszakapta, többször edzett a verseny helyszínén, és ellenfelet is kapott a sorsoláson, ám ezután ismét érvénytelenítették a belépési engedélyét, végül elutasították a fellebbezését, és haza kellett utaznia. Így még nem vívott tétmérkőzést 2022-ben.

Az eset óta Djokovic nem szólalt meg a nyilvánosság előtt, de néhány fotó tanúsága szerint nemrég Montenegróban járt.

