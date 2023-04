Hétfőtől újra Novak Djokovic a világelső, de a következő hetekben, hónapokban gyakran változhat a helyzet az élen.



Már csak egyetlen mérkőzés, a Miami döntő van hátra a 2023-as szezon első negyedévéből, de az már eldőlt, hogy három hónap után Danyiil Medvegyev áll a legjobban.



A 27 éves orosz nagy formában játszik Melbourne óta – az AO-n kikapott ugyan Sebastian Kordától a 32 között, de utána 19 meccset nyert sorozatban (Rotterdam, Doha, Dubai, egészen az IW-döntőig) és Miamiban is eljutott a fináléig.



Nem sokon múlt, hogy a kaliforniai ezres után Floridában is Carlos Alcaraz ellen játsszon a serlegért, de az első kiemelt spanyol elbukott az elődöntőben: Jannik Sinner 3 óra 3 perc alatt 6:7, 6:4, 6:2-re verte.

A még mindig csak 19 éves Alcaraz az első szettben 1:4-ről fordított, 6:5-nél a játszmáért adogatott, végül a rövidítést húzta be. A folytatásban fokozatosan elfogyott fizikálisan, illetve nehezen talált fogást az olaszon péntek este.



Kettejük rivalizálása lehet a következő tíz év egyik slágere a teniszben – egyelőre Alcaraz vezet 4:3-ra. A spanyol 21 játszmát nyert sorozatban, de nem tudta megcsinálni a Sunshine Double-t (IW és Miami serleg 4 hét alatt). Alcaraz címvédőként indult Miamiban, így most 640 pontot vesztett, ami elég volt Novak Djokovicnak ahhoz, hogy visszaüljön a trónra – játék, versenyzés nélkül, mert ő tavaly sem indulhatott az Egyesült Államokban oltatlanul.









Annyit azért érdemes még feljegyezni Alcaraz és Sinner párbajáról, hogy brutális tempót diktáltak, az első szettben az év labdamenetét adták elő 4:2, 0:15-nél. A tiroli olasz szervált, és 25 ütés után, a végén egy elképesztő rövid fonák kereszttel nyerte a pontot, minden benne volt abban a labdamenetben. A Hard Rock stadion publikuma felállva tombolt.



Visszatérve az idei pontversenyre, ott Medvegyev, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Tsitsipas az első öt sorrendje – az olasz még megelőzheti a spanyolt, míg a görög januári AO-döntő óta nem sokat mutatott.



Biztató, hogy ebben a versenyben Fucsovics Marci a 24. helyen áll, ami alapján jó esélye van visszakerülni a top 50-be a hagyományos ranglistán – amihez persze kellene egy jó salakos szezon. Houston, Marrakech és Estoril az első három állomás, Portugáliában a selejtezőben indul Marozsán Fábián és Valkusz Máté.

Forrás: Tennis4U

