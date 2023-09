Novak Djokovic, aki Rómában járt, hogy a Ryder Kupa alkalmából rendezett hírességek kiállításán játsszon, dicsérő szavakkal illette Carlos Alcarazt.

„A tenisz jövője garantált, ha Carlos vezeti ezt az új generációt. Idén háromszor játszottunk egymás ellen, olyan csúcsmérkőzéseken, mint a wimbledoni döntő, a Roland Garros elődöntője és a cincinnati finálé, amely számomra az egyik legjobb háromszettes mérkőzés, amelyet életemben játszottam” – mondta Djokovic a Sky Italia mikrofonjainak.

'The future of tennis is looking good, with Carlos [Alcaraz] leading that field!'



Novak Djokovic on the current rivalries within tennis pic.twitter.com/8rx2bsWuEc