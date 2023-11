Az ATP világbajnokság nyitókörének esti mérkőzésén Novak Djokovic és Holger Rune feszültek egymásnak. A szoros összecsapást végül a szerb világelső tudta megnyerni és ezzel most már az is garantált, hogy a világbajnokságot követő héten a mérföldkőnek számító 400-dik hetét fogja az első helyen tölteni.

Novak Djokovic 7-6 (4), 6-7 (1), 6-3-ra nyert, az idei világbajnokság első esti mérkőzésén Holger Rune ellen, és ezzel a rekordot jelentő nyolcadik alkalommal szerezte meg az év végi világelsőséget.

"Nyilvánvalóan sokat jelent számomra. Látszott, hogy rengeteg érzelem volt a pályán" - mondta Djokovic a hihetetlen eredményről.

"Éreztem ezt. Nagyon szerettem volna megnyerni a ma esti meccset, hogy megszabaduljak ettől a tehertől. Megnyertem Párizst, amivel sokkal jobb pozícióba kerültem a világranglistán, és tudtam Torinóba jövet, hogy csak egy meccset kell nyernem hozzá, így nyilvánvalóan egy nagy cél teljesült számomra. Innentől kezdve minden más most már csak bónusz" – értékelt a világelső.

A legtöbb év végi világelsőség az ATP-világranglistáján (1973 óta):

8: Djokovic [2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023].

6: Pete Sampras [1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998]

5: Rafael Nadal [2008, 2010, 2013, 2017, 2019]

5: Roger Federer [2004, 2005, 2006, 2007, 2009]

5: Jimmy Connors [1974, 1975, 1976, 1977, 1978]

