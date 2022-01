A volt világelső Boris Becker védelmébe vette korábbi tanítványát, a férfi teniszezők világranglistájának aktuális éllovasát, Novak Djokovicot, aki jelenleg egy karanténszállodában várja, hogy beléphessen Ausztráliába.

Az 54 éves német szakember szerint nem helyes, hogy a szerb játékos nincs beoltva, ezzel együtt még nem rossz ember.



"Tiszteletben kell tartani a döntését. Csak mert valaki nem oltatja be magát, még nem rossz ember" - mondta a Bildnek Becker, aki pályafutása során kétszer nyert az Australian Openen.



Az ausztrál nyílt teniszbajnokságon kilencszer győztes, 20-szoros Grand Slam-bajnok Djokovic szerdán érkezett a melbourne-i Tullamarine repülőtérre, majd ott egy különszobában órákon át a hatóságok döntésére várt, hogy beléphet-e az országba. Előzőleg még arról szóltak a hírek, hogy az Australian Open szervezői akut egészségi problémájára hivatkozva különengedélyt adtak neki az induláshoz, mindezt annak ellenére, hogy vélhetően nincs beoltva koronavírus ellen, bár a viadalon ez kötelező. Az év első GS-tornájának otthont adó Victoria állam hatósága azonban megtagadta a belépést a játékostól, majd eldőlt, hogy nem kap vízumot, mert "nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy teljesítse a belépéshez szükséges előírásokat".



Az ügyvédei által szombaton közzétett iratok szerint Djokovic november közepén megkapta a beutazáshoz szükséges vízumot, december 30-án pedig az orvosi mentességről szóló igazolást is. Utóbbit annak alapján, hogy december 16-án pozitív tesztet adott, az elmúlt 72 óra vonatkozásában pedig nem volt láza, illetve Covid-fertőzésre jellemző légúti tünete. Az ügyvédek állítása szerint az ausztrál nyílt teniszbajnokság rendezőinek megbízásából egy független orvosi szakértői biztosság állította ki Djokovic számára a mentességi igazolást, amit Victoria állam ezzel foglalkozó testülete is felülvizsgált, majd jóváhagyott.



A teniszező jelenleg egy kiutasítottak számára fenntartott melbourne-i hotelben van.



"Természetesen a szabályok mindenkire vonatkoznak, de Novak nem érdemli meg azt, ahogy most bánnak vele" - mondta Becker.



Djokovic korábban oltásszkeptikus kijelentéseket tett, magánélete védelmére hivatkozva pedig továbbra sem hozza nyilvánosságra, hogy kapott-e koronavírus ellen vakcinát. Különengedélyének híre élénk tiltakozást váltott ki Ausztráliában, a vele Melbourne-ben történteket pedig Szerbiában fogadta óriási felháborodás.



A helyi bíróság hétfőn dönt arról, hogy Djokovicnak el kell-e hagynia Ausztráliát vagy maradhat és részt vehet a január 17-én kezdődő Australian Openen.

Becker szerint Djokovic nem vádolható hanyagsággal.



"Jóhiszeműen repült Ausztráliába, érvényes belépési engedély birtokában. Ha nem lettek volna rendben a papírjai, soha nem ült volna fel a gépre. Végül is nem idióta." - fogalmazott a német ex-teniszező.

Borítókép: Clive Brunskill for Adidas/Getty Images