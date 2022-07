A Wimbledon-győztes Novak Djokovic világossá tette, hogy hajlandó az Egyesült Államokba utazni, hogy részt vegyen a US Openen , amennyiben erre engedélyt kap a COVID-19 korlátozások miatt.

Djokovic megtagadta az oltás beadását, és döntése értelmében kiutasították Ausztráliából, miután januárban az Australian Openre utazott. Djokovic reméli, hogy az Egyesült Államok és Ausztrália is engedélyt ad neki, hogy részt vegyen a versenyeken.

„Nem megyek Amerikába, ha nincs engedélyem, ami Ausztráliában történt velem az egyáltalán nem volt kellemes. Az emberek még mindig azt hiszik, hogy papírok nélkül, engedély vagy felmentés nélkül próbáltam bejutni az országba. Ez nem igaz, és ezt bizonyította a bírósági eljárás is, soha nem mennék olyan országba, ahol ne lenne engedélyem az utazásra. Szívesen visszamennék Ausztráliába, imádom ezt az országot, a legjobb Grand Slam-eredményeimet ebben az országban értem el. Remélhetőleg ott lehetek januárban, szeretnék versenyezni, és New Yorkban is ott szeretnék lenni. Mindenhol szeretnék játszani. Profi teniszező vagyok, nem foglalkozom sem politikával, sem mással, ezek nem érdekelnek. Van egy álláspontom, és a szabadság híve vagyok, szeretném eldönteni, hogy mi a legjobb nekem. Mindent és mindenkit tisztelek, és elvárom, hogy az emberek legalább a döntésemet tartsák tiszteletben. Ha lesz engedélyem akkor ott leszek, ha nem, akkor nem leszek ott. Ez nem fogja a világvégét jelenteni” - mondta Djokovic a Reuters szerint.

Borítókép és fotók: Samir Jordamovic/Anadolu Agency, Getty Images