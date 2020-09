A világelső Novak Djokovic könnyed győzelemmel jutott be a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokságon.

A 17-szeres Grand Slam-bajnok kedden mindössze öt játékot vesztett a svéd Mikael Ymer ellen, aki 79 hellyel mögötte áll a világranglistán.

A nőknél a hazai közönség előtt szereplő Kristina Mladenovic - Babos Tímea párospartnere - 5:1-nél az első szettért adogatott a német Laura Siegemund ellen, ám végül 7:5, 6:3-ra kikapott. Játszmalabdánál a francia játékos rövidítését úgy futotta be ellenfele, hogy a labda már kettőt pattant, csakhogy a bíró nem vette észre, és Siegemundnak ítélte a pontot, mivel Mladenovic utána hozzáért a hálóhoz. Óriási vita kerekedett, és a német végül győztesen hagyta el a pályát.



Mladenovic a US Openen is emlékezetes "leolvadást" produkált, amikor 6:1, 5:1-ről kikapott az orosz Varvara Gracsovától.



Eredmények, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

férfiak:



Djokovic (szerb, 1.)-Ymer (svéd) 6:0, 6:2, 6:3

Lajovic (szerb, 22.)-Mager (olasz) 6:4, 7:6 (7-4), 4:6, 6:1

Davidovich Fokina (spanyol)-Mayot (francia) 7:6 (7-5), 6:3, 7:5

Anderson (dél-afrikai)-Djere (Györe, szerb) 6:2, 6:3, 6:4

Berankis (litván)-Dellien (bolíviai) 6:1, 6:4, 6:4

korábban:

Berrettini (olasz, 7.)-Pospisil (kanadai) 6:3, 6:1, 6:3

Garin (chilei, 20.)-Kohlschreiber (német) 6:4, 4:6, 6:1, 6:4

Harris (dél-afrikai)-Popyrin (ausztrál) 6:4, 6:4, 7:6 (9-7)

Polmans (ausztrál)-Humbert (francia) 6:2, 6:2, 3:6, 6:3



nők:



Kenin (amerikai, 4.)-Szamszonova (orosz) 6:4, 3:6, 6:3

Bara (román)-Vekic (horvát, 26.) 6:3, 6:4

Dzsabúr (tunéziai, 30.)-Dijasz (kazah) 4:6, 6:3, 6:1

Siegemund (német)-Mladenovic (francia) 7:5, 6:3

Ferro (francia)-Watson (brit) 7:6 (7-4), 6:4

korábban:

Ana Bogdan (román)-Babos Tímea 6:4, 6:2

Pliskova (cseh, 2.)-Serif (egyiptomi) 6:7 (9-11), 6:2, 6:4

Ribakina (kazah, 14.)-Cirstea (román) 6:0, 6:3

Tauson (dán)-Brady (amerikai, 21.) 6:4, 3:6, 9:7

Hibino (japán)-Kosztik (ukrán) 6:4, 6:0

Ostapenko (lett)-Brengle (amerikai) 6:2, 6:1

Van Uytvanck (belga)-Peterson (svéd) 2:6, 6:3, 6:1

Collins (amerikai)-Niculescu (román) 2:6, 6:2, 6:1

Kép: Tim Clayton/Corbis via Getty Images