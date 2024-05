Novak Djokovic az idei szezonban a magasan lévő elvárásaihoz képest nagyon is szenvedett eddig.

A világelső továbbra is tornagyőzelem nélkül áll az idei szezonban, és csak egy 14-6-os mérleggel érkezik a Roland Garrosra, ahol viszont még mindig a torna egyik nagy favoritjaként tartják számon.

„Alacsony elvárások és nagy remények” - mondta a szerb a torna előtti sajtótájékoztatóján mosolyogva.

Pontosan mik is ezek az elvárások a 37 éves játékos számára? Az „alacsony” relatív.

„Már-már egy kicsit kínosnak érzem, hogy megmondjam, mik az elvárásaim. A bajnoki címen kívül bármi más nem kielégítő számomra, de ez mindig is így volt. Tudom, hogy ez sokak számára arrogánsan hangozhat, de úgy gondolom, hogy a karrierem ezt alátámasztja” - mondta Djokovic. „Bizonyos értelemben, hogy még mindig ezen a legmagasabb szinten játszom, az egyik fő oka annak, hogy megpróbálok minél több történelmet írni a sportágban, és a legnagyobb címeket megnyerni. Párizs mindenképpen ezek közé tartozik."

„Szóval ezért a reményeim és a céljaim mindig ugyanazok, de az elvárásokat lejjebb kell vinnem. Amikor ezt mondom, úgy értem, hogy talán ne gondolkodjak túl sokat előre a versenyen és azon, hogy kivel találkozhatok a későbbi fordulókban, hanem tényleg napról napra, lépésről lépésre haladjak, és tényleg építsem a játékomat. Mert ez az, amivel igazán küszködtem, hogy nem igazán játszottam egyenletesen jó szinten.”

Djokovic elismerte, hogy a nehéz szezonkezdet hatással volt rá. Az első helyen kiemelt teniszező hozzászokott ahhoz, hogy a tornák végén még mindig versenyben van, és hogy szinte minden alkalommal a trófeáért küzd. Most Jannik Sinnerrel áll szoros csatában a világranglista első helyéért.

„Ezért van egy bizonyos megközelítésem, ami inkább arra összpontosít, hogy napi szinten próbálom a formámat és a lendületemet építeni” - mondta Djokovic. „Így nagyobb esélyem lesz arra, hogy sokáig jussak a tornán.”

A 2024-es év lassú kezdete ellenére a szerb a Roland Garroson szerzett tapasztalataira támaszkodhat. Ő 24-szeres Grand Slam-bajnok, és már háromszor nyerte meg a Coupe des Mousquetaires-t (Muskétások Kupáját).

A címvédő korábban is volt már nehéz helyzetben. 2018-ban könyökműtéten esett át, majd a világranglista első helyén fejezte be az évet. Djokovic mindig is leküzdötte az ilyen és ehhez hasonló akadályokat.

Egyelőre a 98-szoros tornagyőztes teljes mértékben arra koncentrál, ami előtte áll - az első fordulós mérkőzésére a Roland Garroson.

Így nyilatkozott: „Pontosan tudom, hogy mit kell tennem egy Grand Slam-környezetben vagy egy Grand Slam-versenyen.”

Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images