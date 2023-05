Djokovic interjút adott a Corriere della Serának, amelyben mindenről és mindenkiről beszélt. Visszatekintett a pályafutására a kezdetektől, a Covid oltással kapcsolatos vitára, és még azt is elmondta, milyen a viszonya Federerrel és Rafa Nadallal.

A svájci teniszezővel kapcsolatban így nyilatkozott: „Soha nem voltunk barátok, riválisok között nem lehet; de soha nem voltunk ellenségek. Mindig is tiszteltem Federert, minden idők egyik legnagyobbja volt. Rendkívüli hatással volt rám, de soha nem álltam hozzá közel.”

Nadallal kapcsolatban így nyilatkozott: „Csak egy évvel idősebb nálam, mindketten Ikrek vagyunk, eleinte még vacsorázni is együtt mentünk. De még vele is lehetetlen a barátság. Mindig is nagyon tiszteltem és csodáltam őt. Neki és Federernek köszönhetően nőttem fel és lettem azzá, aki vagyok. Ez örökre összeköt minket, ezért hálát érzek. Nadal az életem része, az elmúlt tizenöt évben többet láttam őt, mint az édesanyámat...”

Djokovic a Corriere della Serában felidéz egy olyan pillanatot is gyermekkorából, amely örökre megpecsételte őt.

„Egy nap egyedül voltam az erdőben, és találkoztam egy farkassal. Nagyon féltem. Azt mondták nekem, hogy ilyen esetben lassan kell elszökni, anélkül, hogy szem elől tévesztenénk. Tíz másodpercig néztünk egymásra, életem leghosszabb pár másodperce volt, aztán balra fordult és elment. Nagyon belém ivódott ez a pillanat. Rövid találkozás volt, de nagyon fontos. Mert a farkas az én jellememet szimbolizálja.”

Az a döntése, hogy nem szedi be a Covid vakcinát, hatalmas vitát váltott ki. Most Djokovic visszatekint, és az olasz lapnak adott interjúban felidézi, hogyan élte meg azokat a pillanatokat.

„Mindezt a saját bőrömön szenvedtem el. Sokan értékelték, hogy következetes maradtam. Kilencvenöt százaléka annak, amit az elmúlt három évben írtak és mondtak rólam a tévében, teljesen valótlan. Választáspárti vagyok: a választás szabadsága mellett állok ki. Alapvető emberi jog, hogy szabadon dönthessünk arról, hogy milyen dolgokat fecskendezünk a testünkbe, és mit nem. Engem oltásellenesnek bélyegeztek, ami teljesen hamis dolog, és amitől még mindig rosszul vagyok.”

Djokovic elmondta, milyen volt, ahol Ausztráliában fogva tartották.

„Egy börtönben voltam. Nem tudtam kinyitni az ablakot. Kevesebb mint egy hetet voltam ott, de találkoztam fiatalokkal, háborús menekültekkel, akik már régóta ott voltak. Szinte mindannyiukat kiengedték, és ez vigasztalt engem. Az egyik fiatal szíriai kilenc éve volt ott. Most Amerikában van, amikor idén nyáron visszatér, szeretnék vele újra találkozni, és meghívni őt, hogy találkozzunk a US Openen. Úgy érzem, kötődőm hozzá.”

