Kanada második mérkőzését is megnyerte, így elsőként jutott negyeddöntőbe a megújult tenisz Davis Kupa madridi döntőjében, miután a csoportkör keddi játéknapján jobbnak bizonyult az amerikaiaknál.

A Caja Magica (Varázsdoboz) komplexumban zajló, 18 csapatos finálé második versenynapjának esti programjában az oroszok, a kanadaiak és a kolumbiaiak is második párharcukat vívták.



A kanadaiaknál Vasek Pospisil legyőzte Reilly Opelkát, míg Denis Shapovalov szintén két szettben nyert Taylor Fritz ellen. Ezzel eldőlt a párharc és a páros mérkőzéstől a kanadaiak vissza is léptek.



A D csoportban Kolumbia a második vereségét is elszenvedte, miután a két egyes mérkőzést követően Ausztrália bebiztosította sikerét. Utóbbi Belgium ellen játszhat a csoportelsőségért.



A 20 millió dollár összdíjazású tornán a 12 selejtező győztese mellett az előző évben elődöntős horvát, francia, spanyol és amerikai, valamint a szabadkártyás argentin és brit válogatott indulhat. Hétfőtől csütörtökig hat háromcsapatos csoportban küzdenek a résztvevők, ezekből az első helyezettek mellett a két legjobb második jut tovább. Csütörtök este és pénteken a negyed-, szombaton az elődöntők lesznek, a finálét pedig vasárnap rendezik.

Eredmények, 2. forduló:

B csoport:

Oroszország-Spanyolország 1-0 - az állás egy egyes után

Andrej Rubljov - Roberto Bautista-Agut 3:6, 6:3, 7:6 (7-0)



később:

Karen Hacsanov-Rafael Nadal

Rubljov, Hacsanov-Marcel Granollers, Feliciano Lopez

F csoport:

Kanada-Egyesült Államok 2-1

Vasek Pospisil-Reilly Opelka 7:6 (7-5), 7:6 (9-7)

Denis Shapovalov-Taylor Fritz 7:6 (8-6), 6:3

Shapovalov, Pospisil-Jack Sock, Sam Querrey - amerikai győzelem játék nélkül

D csoport:

Ausztrália-Kolumbia 2-0 - az állás két egyes után

Nick Kyrgios-Alejandro Gonzalez 6:4, 6:4

Alex De Minaur-Daniel Elahi Galan Riveros 6:4, 6:3



később:

John Peers, Jordan Thompson - Juan-Sebastian Cabal, Robert Farah

korábban:

C csoport:

Argentína-Chile 3-0

Guido Pella-Nicolas Jarry 6:4, 6:3

Diego Schwartzman-Christian Garin 6:2, 6:2

Maximo Gonzalez, Leonardo Mayer - Hans Podlipnik-Castillo, Jarry 6:3, 7:5



E csoport:

Kazahsztán-Hollandia 2-1

Mihail Kukuskin-Botic van de Zandschulp 6:2, 6:2

Alekszandr Bublik-Robin Haase 5:7, 6:3, 6:7 (5-7)

Kukuskin, Bublik - Haase, Jean-Julien Rojer 6:4, 7:6 (7-2)



A csoport:

Franciaország-Japán 2-1

Jo-Wilfried Tsonga - Ucsijama Jaszutaka 6:2, 6:1

Gael Monfils-Nisioka Josihito 5:7, 2:6

Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut - Ben McLachlan, Ucsijama 6:7 (4-7), 6:4, 7:5

A Davis Kupa-döntő csoportbeosztása:

A csoport: Franciaország, Japán, Szerbia

B csoport: Horvátország, Oroszország, Spanyolország

C csoport: Argentína, Chile, Németország

D csoport: Belgium, Kolumbia, Ausztrália

E csoport: Kazahsztán, Hollandia, Nagy-Britannia

F csoport: Olaszország, Kanada, Egyesült Államok

