A világelső Novak Djokovic vezette szerbek legyőzték a társrendező osztrákokat a tenisz Davis Kupa-döntő pénteki játéknapján.

Innsbruckban - ahol a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött zajlanak a küzdelmek - Dusan Lajovic, majd Djokovic is megverte osztrák riválisát, így a páros mérkőzésnek már nem maradt tétje.



A címvédő spanyoloknál a 20-szoros Grand Slam-bajnok Rafael Nadal sérülés, az U21-es világbajnok Carlos Alcaraz pedig koronavírusos megbetegedés miatt hiányzott Ecuador ellen. A beugró Feliciano Lopez 40 évesen is magabiztosan nyerte az első meccset Madridban, majd Pablo Carreno Busta is nagy nehezen "hozta a kötelezőt".



Torinóban szintén már az egyesek után eldőlt a hazaiak és az amerikaiak párharca, a legjobb tíz közé tartozó Jannik Sinner mindössze két gémet vesztett John Isner ellen.



A 121 éves Davis Kupa 2019-ben nagy átalakításon esett át, a férfi válogatottak versenysorozatának győztese egy 18 csapatos, egyhetes fináléból kerül ki, a hagyományos hazai és idegenbeli párharcokra már csak a selejtezőben kerül sor. Az első ilyen tornát Madridban rendezték, tavaly elmaradt a koronavírus-járvány miatt, idén pedig a nemzetközi szövetség közölte, hogy - a korábbi tervekkel ellentétben - nemcsak a spanyol főváros ad otthont a finálénak, hanem Torinóban és Innsbruckban is lesznek mérkőzések. A magyar válogatott Olaszországban kezdi szereplését, és szombaton az ausztrálokkal, vasárnap a horvátokkal találkozik.



A hat háromcsapatos csoport győztesei, valamint a két legjobb csoportmásodik jut a negyeddöntőbe.

Eredmények, 1. forduló:



A csoport (Madrid):

Spanyolország-Ecuador 3-0

Feliciano Lopez-Roberto Quiroz 6:3, 6:3

Pablo Carreno Busta-Emilio Gomez 5:7, 6:3, 7:6 (7-5)

Carreno Busta, Marcel Granollers - Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo 6:4, 6:7 (5-7), 7:6 (7-2)

E csoport (Torino):

Olaszország-Egyesült Államok 2-1

Lorenzo Sonego-Reilly Opelka 6:3, 7:6 (7-4)

Jannik Sinner-John Isner 6:2, 6:0

Fabio Fognini, Lorenzo Musetti - Rajeev Ram, Jack Sock 6:7 (5-7), 2:6

F csoport (Innsbruck):

Szerbia-Ausztria 3-0

Dusan Lajovic-Gerald Melzer 7:6 (7-5), 3:6, 7:5

Novak Djokovic-Dennis Novak 6:3, 6:2

Nikola Cacic, Filip Krajinovic - Oliver Marach, Philipp Oswald 7:6 (7-4), 4:6, 6:3

