Michael Kohlmann német kapitány szerint Alexander Zverev visszalépésével kiegyenlítődtek az esélyek a pénteken és szombaton Tatabányán sorra kerülő, Magyarország-Németország tenisz Davis Kupa-selejtezőn.

"Elégedett vagyok a körülményekkel, világszínvonalú a csarnok. Tudom, hogy ez egy kézilabdacsarnok, nálunk volt nemrég az Európa-bajnokság, és a magyar és a német is nagy kézilabdanemzetnek számít. A pálya borítása nagyon jó, ugyanaz a szakember készítette, aki nálunk is dolgozott már" - mondta vendégek szakvezetője, majd rátért a betegség miatt visszalépett Zverevre.



"Sascha nagyon akart játszani, folyamatosan kapcsolatban álltunk. Az utolsó pillanatig kivártunk, volt olyan elképzelés is, hogy csak szombaton szállna be, de nem akarunk kockáztatni, elvégre pénteken még 38 fokos láza volt Melbourne-ben. Kapóra jött, hogy Maximilian Marterer kedden kikapott Montpellier-ben, így ő csatlakozik hozzánk. Most kiegyenlítődtek az erőviszonyok, minden meccset 50-50 százalékra adnék."

A kapitány kifejtette, az Australian Openen negyeddöntős Kevin Krawietz és Tim Pütz esélyesebbnek számít párosban, de a magyarok okoztak már meglepetést a közelmúltban a franciák és az ausztrálok ellen is.

Kohlmann rendkívül tájékozott volt a magyar csapatot illetően, és dicsérően beszélt Marozsán Fábiánról, akit már egy 2018-as utánpótlásmeccsen megfigyelt Németországban, emellett mindhárom mérkőzését látta Ausztráliában, és még azt is tudta, hogy Füle Mátyás korábban egy német klubban készült.

Magyar kollégája, Nagy Zoltán azzal kezdte, hogy nyilvánvalóan könnyebb dolguk lesz a világranglistán hatodik Zverev távollétében.

"Ezzel együtt nem változott semmit a helyzet, tesszük a dolgunkat, lépésről lépésre haladunk. Bízunk a közönség támogatásában, minden játékos egészséges, és remek a hangulat a csapatban" - jelentette ki.

Marozsán Fábián közölte, ő személy szerint örül, hogy Zverev nem tart a német csapattal.

"Egyszer persze szívesen játszanék vele, de nem most. Nagy lehetőség előtt állunk, hatezer szurkolóra számíthatunk, és győzni akarunk" - hangsúlyozta az ATP-rangsor 57. helyezettje, aki nemrég két napot kihagyott gyomorfertőzés miatt.

Az olimpiai és kétszeres ATP-világbajnok Zverev helyére tehát a német kapitány Marterert (92.) hívta be Jan-Lennard Struff (24.), Dominik Koepfer (60.), továbbá a páros ranglistán 15. Kevin Krawietz és 16. Tim Pütz mellé.

A magyar szakvezető Marozsán Fábián mellett Fucsovics Mártont (82.), Piros Zsombort (129.), Valkusz Mátét (213.) és Füle Mátyást (549.) nevezte az összecsapásra.

A telt házas párharc sorsolására csütörtökön 13 órakor kerül sor.

Németország eddig háromszor (1988, 1989, 1993) ért a csúcsra a Davis Kupában. Magyarországon legutóbb 1978-ban játszott a két válogatott, akkor a hazaiak 3-2-re nyertek Taróczy Balázs vezérletével. Öt éve Frankfurtban a németek győztek, akik összesítésben 4-2-re vezetnek.

A tatabányai párharc győztese továbbjut a finálé 16 csapatos csoportkörébe, a vesztes pedig osztályozót vív ősszel.



A program:

péntek:

-------

14.45 nyitóünnepség

15.00 két egyéni mérkőzés

szombat:

---------

13.00 egy páros és két lehetséges egyéni mérkőzés

Borítókép: Fran Santiago/Getty Images