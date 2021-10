Szabadkártyát kapott a jövő héten kezdődő Indian Wells-i szupertornára a két korábbi világelső, a belga Kim Clijsters és a brit Andy Murray.

Az ötödik Grand Slamnek is nevezett kaliforniai versenyt tavaly nem rendezték meg a koronavírus-járvány miatt, idén pedig márciusról októberre halasztották. A négyszeres GS-győztes, háromgyermekes édesanya, a 38 éves Clijsters korábban kétszer is diadalmaskodott itt, most pedig legújabb visszatérésének következő állomása lesz ez a torna. A háromszoros GS-bajnok Murray eddig 2015-ben szerepelt a legjobban Indian Wellsben, akkor az elődöntőig jutott.

Honfitársa, a friss US Open-bajnok Emma Raducanu szintén szabadkártyával indul majd a főtáblán, az éljátékosok közül viszont többen lemondták a szereplést, így a két aktuális világelső, Novak Djokovic és Ashleigh Barty sem lesz ott a mezőnyben.

Borítókép: au.sports.yahoo.com