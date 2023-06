Carlos Alcaraz a Queen’s-i torna első fordulójában a szerencsés vesztesként elé kerülő Arthur Rinderknech ellen kezdett, és habár a francia csak 83. a világranglistán, Alcaraz meglehetősen nehezen, három szettben jutott tovább.



„A füvön való játék legnehezebb része, hogy jól tudjunk mozogni. Óvatosabbnak kell lenni, mint a többi felületen.”



„Számomra előnyös, hogy sokat léphetek fel a hálóhoz, és agresszívan játszhatok. Szeretem ezt a borítást. Sok játékos csúszkál a füves talajon, de én nem tartozom közéjük.”



„Teljesen más, mint a többi felület, folyamatosan figyelned kell a mozgásodra, teljesen más felkészülést igényel.”

Habár Alcaraz elismerően beszélt a füves borításról, az eredményei alapján lenne még min dolgoznia, hogy itt is dominánssá váljon. 2021-ben a második körig, 2022-ben pedig a negyedik fordulóig jutott Wimbledonban, így az idei torna remek lehetőség lesz arra, hogy a spanyol megmutassa, füvön is képes extrát nyújtani.

First match on grass and... first victory! Very special to play at Queen's Vamos! @QueensTennis



