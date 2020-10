Pablo Carreno Busta kritizálta a férfi tenisz-világranglista vezetőjét, Novak Djokovicot amiatt, hogy szerdai, Roland Garros-negyeddöntőjükön ápolást kért.

A spanyol játékos a négyszettes találkozó után spanyol újságíróknak azt mondta, a szerb sztár már nem először él ezzel a fegyverrel: amikor mérkőzés közben bajba kerül, orvosi segítséget kér.



"Ebből látszik, hogy nem érezte komfortosan magát a pályán, mert magas színvonalon játszottam, emiatt kétségei támadtak. Minden alkalommal, amikor egy mérkőzés bonyolulttá válik számára, ez történik. Régóta ezt csinálja, már a US Openen is számítottam erre, és most is" - panaszkodott Carreno Busta.



A két játékos az amerikai nyílt bajnokságon is találkozott egymással, akkor Djokovicot az első szettben leléptették, miután labdával eltalált egy vonalbírót. A szerb világelsőnek az az idei egyetlen veresége.



Djokovic sokszor szorul orvosi segítségre.



Fotó: Clive Brunskill/Getty Images



"Fogalmam sincs, hogy valami krónikus vállproblémája van-e, vagy csak mindig ezt kell tennie önmaga megnyugtatására, amikor nyomás alatt van" - tette hozzá a spanyol teniszező.



A 18. GS-tornagyőzelmére hajtó, 33 éves Djokovic nyakát a szerdai összecsapásra beragasztották, az első játszmában pedig többször is úgy tűnt, valamilyen fizikai probléma hátráltatja, egyszer a tréner a bal karját ápolta.

A szerb teniszező a játékrész elvesztése után dühében a combját csapkodta ütőjével, a következő három szettet azonban megnyerte, és a pénteki elődöntőben a világbajnoki címvédő görög Sztefanosz Cicipasszal találkozik majd.

Borítókép: Julian Finney/Getty Images