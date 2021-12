Karácsony után utazik el Ausztráliába, hogy felkészüljön a melbourne-i Grand Slam-tornára Bondár Anna, aki remek idei teljesítményével a 91. a női teniszezők világranglistáján.

A Hajdúszoboszló SE játékosa a klub pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, tartalmas hetek állnak előtte, mivel egyelőre itthon készül, de a két ünnep között már elrepül a távoli kontinensre.



"A tervek szerint két felvezető tornán veszek részt az Australian Openig, és remélem, hogy most már a legjobbakkal is fel tudom venni a versenyt" - jelentette ki a 24 éves teniszező, hozzátéve, nem akar megállni a 90. hely környékén, és jövőre fokozatosan előrébb kíván jutni a WTA-rangsorban.



Bondár Anna - aki mellett a 96. helyre feljött Udvardy Panna is főtáblás lesz Melbourne-ben - kifejtette, tavaly augusztusban csatlakozott klubjához, és azóta egyre inkább csak a teniszre kell koncentrálnia, ami biztonságot és hitet ad neki.

Bodó Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő szerint óriási dolog, hogy egy ilyen szerény, de annál sikeresebb sportolója van a városnak.



"Anna világszerte elviheti Európa egyik legszebb fürdővárosának a hírnevét. Bízom benne, hogy a közeljövőben minél többször kell majd éjszaka nézni a meccseit" - utalt az ausztráliai versenyekre.



Czeglédi Gyula polgármester elmondta, már zajlanak a tárgyalások arról, hogy a magyar éljátékos a Hungarospa gyógyfürdő reklámarca legyen.



Tumbász József szakosztályvezető arról beszélt, hogy 2019-ben 6-8 fővel alakultak meg, ám - nem kis részben a válogatott teniszező hatására - jelenleg már harminc taggal büszkélkedhetnek.



Bondár Anna a 274. helyről kezdte a 2021-es szezont, majd szeptemberben megnyerte a wiesbadeni 80 ezer dollár összdíjazású tornát, novemberben pedig a Buenos Aires-i 125 ezresen, majd a chilei 60 ezresen is diadalmaskodott.

Borítókép: Twitter.com/HUNTennis