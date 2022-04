A Jani Réka, Tóth Amarissa páros sikerével a már továbbjutott magyar női teniszválogatott 3-0-ra győzte le Észtországot a Billie Jean King Kupa euroafrikai zóna I-es csoportjának antalyai tornáján, pénteken.

A magyar együttes megnyerte három eddigi párharcát az ötcsapatos A csoportban, így már biztos elsőként állt ki az összes találkozójukat elbukó baltiak ellen.

A tét nélküli párharc harmadik meccsén Jani Réka és Tóth Amarissa két szettben, 68 perces meccsen nyert Anet Angelika Koskel és Katriin Saar ellen.

"Sikerült megnyernünk a második párosmeccsünket is, nagyon örülök, hogy együtt játszottunk, és ilyen jó csapatot alkotunk" - nyilatkozta Tóth Amarissa.



"Szerintem is nagyon jól játszottunk, örülök, hogy a páros megnyerésével három-null lett a mai végeredmény és csoportelsők vagyunk" - tette hozzá Jani Réka.



Babos Csaba szövetségi kapitány rávilágított, hogy az észtek két legjobb játékosa, Anett Kontaveit és Kaia Kanepi nem vett részt a tornán, ezért a magyaroknak nem volt nehéz dolgunk. Elárulta, a csapatra szombaton még vár egy mérkőzés a másik csoportban első helyezett Szlovéniával szemben.



Mint kifejtette, bonyolult pontszámítás alapján készül egy csapatrangsor, ami alapján kiemelik a csapatokat, és ebbe a szombati meccs eredménye is bele fog számítani. A kapitány hozzátette, Udvardy Panna biztosan nem játszik a szlovénok ellen, mert már elutazott a jövő heti, stuttgarti WTA-torna helyszínére.



Az antalyai viadalon a két csoport győztese közvetlenül bejut a novemberi rájátszásba, míg a második helyezettek újabb találkozón döntik el a harmadik továbbjutó hely sorsát. Az év végi rájátszás győztesei - amelyben az idei kvalifikáció kilenc vesztese mellett mindhárom zóna legjobb három helyezettje szerepelhet - jövőre a nagydöntőbe jutásért játszhatnak majd.

Eredmények, A csoport, 4. forduló:



Magyarország-Észtország 3-0

Jani Réka, Tóth Amarissa-Anet Angelika Koskel, Katriin Saar 6:1, 6:3

Bondár Anna-Maileen Nuudi 6:1, 6:3

Udvardy Panna-Katriin Saar 6:1, 6:3

korábbi eredmények:

kedd: Magyarország-Törökország 2-1

szerda: Magyarország-Dánia 3-0

csütörtök: Magyarország-Szerbia 2-1

Borítókép: Twitter.com/HUNTennis