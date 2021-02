Balázs Attila, aki kedden kiesett az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában, elmondta, hogy sérülése miatt bizonytalan volt, tudja-e vállalni a játékot.

A világranglista 94. helyezettje a múlt heti felvezető tornán régóta húzódó talpsérülése miatt feladta első fordulós mérkőzését, majd az Australian Open nyitókörében négy szettben kikapott a spanyol Roberto Carballes Baenától (99.).



"Az előző heti mérkőzésem után teljesen bizonytalan volt, hogy tudom-e vállalni a játékot az Australian Openen, de ha már itt vagyok lassan egy hónapja, akkor nagyon szerettem volna játszani" - kezdte visszatekintését szerdán az MTI-nek.



"A sérülés után mindennap kezelésekre jártam, és mindent megtettünk azért, hogy jobb legyen a talpam. Jobb is lett, de a százszázalékostól nagyon messze volt, ezzel együtt tudtam vállalni a játékot. Kész csoda, hogy egy hét alatt, amikor nem is teniszeztem, ilyen állapotba tudtam kerülni, és úgy érzem, kihoztam magamból a maximumot."



A 32 éves játékos kifejtette, a mozgásra végig nagyon oda kellett figyelnie, de örül annak, hogy egy viszonylag jó mérkőzést tudott játszani.



A folytatásról szólva a budapesti teniszező elmondta:



"Holnap párosozunk Fucsóval, aki most fejezte be a Wawrinka elleni, négyórás meccsét, kérdés, hogy mennyire lesz fáradt. Ami pedig a távolabbi jövőt illeti, a páros után hazamegyek, és folytatom a kezeléseket a lábammal. Eredetileg Spanyolországban terveztem challengert játszani, de valószínű, hogy le fogom mondani, és inkább a gyógyulással foglalkozom" - tette hozzá.



Balázs Attila és Fucsovics Márton csütörtökön magyar idő szerint 4.30 óra körül kezdi meg szereplését párosban a kazah Alekszandr Bublik és Andrej Golubjov ellen.

