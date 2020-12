A női tenisztornákat szervező WTA idén is Babos Tímeának és a francia Kristina Mladenovicnak ítélte oda az Év párosa-díjat.

A "címvédő" kettős favoritnak számított a négy duót felvonultató jelöltlistán, mivel idén megnyerte az Australian Opent és a Roland Garrost is.



Babosék mellett a Roland Garros-döntős Alexa Guarachi, Desirae Krawczyk chilei, amerikai, a US Open-finalista Nicole Melichar, Hszü Ji-fan amerikai, kínai és az Australian Openen döntős Barbora Strycova, Hszieh Szu-vej cseh, tajvani párosra lehetett voksolni.



Egyesben az ausztrál nyílt bajnokságon győztes Sofia Kenin lett az év legjobbja. Az amerikai játékos melbourne-i diadala mellett a Roland Garroson a fináléig menetelt, New Yorkban pedig a nyolcaddöntőig jutott.



A 22 éves Keninen kívül a US Open-bajnok japán Oszaka Naomi, a párizsi győztes - és az év fiatal teniszezője-díjat elhódító - lengyel Iga Swiatek, az év visszatérője címmel kitüntetett, US Open-döntős fehérorosz Viktorija Azarenka, továbbá az idén egyaránt három tornagyőzelmet aratott román Simona Halep és fehérorosz Arina Szabalenka szerepelt a listán.

Kép: Tim Clayton/Corbis via Getty Images