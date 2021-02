Babos Tímea a napokban jelentette be, hogy párosban nem indul Kristina Mladenoviccsal az oldalán az Australian Openen. Ezt követően több helyen lehetett arról hallani, hogy a duó tagjai összevesztek, ezt azonban most megcáfolta a magyar játékos.



Babos videójában elmondta, hogy Mladenovic a felkészülési torna előtt szólt neki, hogy egy kisebb sérülés miatt sem azon a versenyen, sem edig az Australian Openen nem szeretne indulni párosban. A játékos az üzenetében arról is beszélt, nagyon rosszul esett neki társa döntése, de nem haragszik rá, és reméli, hogy a későbbiekben újra összeállhatnak majd.



„Ez sokként ért, és nehéz napjaim voltak, hiszen nem számítottam erre. Azok után, hogy az elmúlt 3 évben kétszer meg tudtuk nyerni az Australian Opent, egyszer pedig döntőztünk, most is győzelmi célokkal érkeztem. Kiki indoka az volt, hogy fáj a lába és emiatt nem tud egyszerre párost és egyénit is játszani. Ezt természetesen elfogadom, de megérteni azért nehezen értem meg."



"Azt viszont szeretném tisztázni, hogy nem vesztünk össze a két hét karantén alatt. Sem én nem rúgtam ki őt, sem ő engem. Ez csak erre a tornára szól és remélem, hogy tudunk még együtt versenyezni" - fejtette ki a pletykákkal kapcsolatban.



Babos hozzátette másik párral sem indul neki a tornának és az egyénire koncentrál. Egyúttal megköszönte rajongóinak a sok pozitív üzenetet, amit kapott.

Borítókép: Shaun Botterill/Getty Images