Győzelemmel tért vissza csaknem másfél éves szünet után a dubaji tenisztornán Babos Tímea és Kristina Mladenovic kétszeres WTA-világbajnok és négyszeres Grand Slam-győztes párosa.

Az első helyen kiemelt magyar-francia kettős szerdán 6:2, 1:6, 10-5-re, döntő rövidítésben verte meg az orosz Jekatyerina Rejngoldot és Marija Tyimofejevát a 100 ezer dollár összdíjazású keménypályás ITF-versenyen.

Babosék legutóbb - féléves kihagyás után - tavaly Wimbledonban indultak közösen.

A magyar teniszező egyesben a nyolcaddöntőben búcsúzott az Egyesült Arab Emírségekben.

A kettejük viszonyát a mai napig csak találgatja a nemzetközi sportsajtó, így egyfajta üzenet is lehet, hogy ismét egymás oldalán indultak.

Babos/Mladenovic are playing together for the first time since Wim last year. They weren’t friends anymore for some time no?