A két csapat eddig kilencszer találkozott, de csak egyszer, 1993-ban nyertek a magyarok. Legutóbb, 2014-ben a Syma Csarnok adott otthont a csatának, akkor 2-1-re az ellenfél bizonyult jobbnak.

"A nyolc évvel ezelőtti párharcról lehetnek pozitív emlékeink is, Babos Tímea akkor aratta karrierje első top 10-es elleni győzelmét, mivel legyőzte a románok legjobbját, Simona Halepet. Most egyikük sem lesz jelen, és reméljük, az eredmény is másképp alakul majd" - nyilatkozta a szövetség honlapján a szakvezető, aki közölte, a Bondár Anna (71. a világranglistán), Udvardy Panna (83.), Gálfi Dalma (85.), Jani Réka (111.) és Szabanin Natália (280.) összeállítású csapat teljes mértékben esélyes a győzelemre. "Vendéglátóinktól gáláns dolog, hogy olyan helyszínt választották, amely nem az ország másik végén van. Remélem, a sok magyar szurkoló a legjobbat hozza ki majd a játékosokból" - fűzte hozzá.

A román keretben doppingvétség miatt nincs ott a korábbi világelső és kétszeres Grand Slam-bajnok Halep, valamint sérülés miatt nem áll Horia Tecau kapitány rendelkezésére a top 50-es Irina Begu és Sorana Cirstea sem. Ezzel együtt így is pályára léphet top 100-as játékosuk Ana Bogdan (48.) személyében, a másik egyest várhatóan Elena-Gabriela Ruse (104.) vívja majd.

"Bogdan remek éven van túl, két tornagyőzelem szerepel a neve mellett, többször is játszott a magyarok ellen, Bondár Annát legyőzte a budapesti WTA-versenyen" - elevenítette fel a kapitány. "Ruse is nagyon tehetséges, volt szerencsém megtekinteni őt a kolozsvári WTA-tornán. Párosban kicsit erősebbnek érzem őket Monica Niculescu miatt, aki a páros-világranglistán a 11. helyen is szerepelt és 10 WTA-tornagyőzelemmel rendelkezik. Alighanem ő és Jaqueline Cristian alkotja majd a párosukat, de bízom benne, hogy az a meccs már egy tét nélküli örömjáték lesz."

A magyarok újoncot avathatnak Szabanin Natália személyében, aki a magyar válogatott történetének a 49. játékosa lehet, és nemrég legyőzte a top 100-as Udvardy Pannát is.

A magyar női csapat 2002-ben szerepelt legutóbb a világcsoportban. Most győzelem esetén a 2023-as döntő selejtezőjébe kerülhet.

"Úgy érzem, ez a válogatott évről évre jobb lesz, szerintem nem is most vagyunk még a csúcson, hanem egy-két éven belül lehetünk ott. Bízom benne, hogy Jani Réka is akár már idén bejut a legjobb százba, és ott van a két ifjú tehetségünk, Tóth Amarissa és Szabanin Natália, akikben nagy potenciál rejlik" - fejtette ki Babos Csaba.

Bondár Anna az M1 aktuális csatornának elmondta, jól ismerik az ellenfelet.

"A legjobb három játékosuk most nem szerepel, ami megkönnyíti a helyzetünket, de így is jó csapatuk van. Szerintem 50-50 százalék a továbbjutás, igazi ki-ki párharc lesz, de győzni megyünk" - jelentette ki a magyarok legjobbja.

Nagyváradon az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot fedett, kemény pályán rendezik. A szövetségi kapitány elárulta, a helyszínen a szakmai stábbal együtt döntik el, ki lép majd pályára a magyar csapatból az adott napokon. Pénteken 14 órától a magyar első számú teniszező kezd a románok másodikja ellen, majd a második az első ellen folytatja, szombaton délben a két első, aztán a két második csap össze, s a csatát a páros meccs zárja le.

A párharc győztese jövőre a BJK Kupa döntőjének a selejtezőjében vehet részt, míg a vesztes az euro-afrikai zóna I-es csoportjában folytatja.

Fotó: Robert Prange/Getty Images