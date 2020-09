A fehérorosz Viktorija Azarenka és a negyedik helyen kiemelt japán Oszaka Naomi játssza a női egyes döntőjét az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Férfi párosban a brazil Bruno Soares és a horvát Mate Pavic duója diadalmaskodott.

Azarenka a hatszoros New York-i bajnok amerikai Serena Williams ellen nyert a csütörtöki elődöntőben - utóbbinak így ismét nem sikerül megszereznie 24. Grand Slam-sikerét egyesben -, míg Oszaka a torna egyik meglepetésemberét, az ugyancsak amerikai Jennifer Bradyt búcsúztatta.

A pályafutása 20. US Openjén szereplő, 38 éves Serena Williams pedig remekül kezdte a volt világelsők csatáját, a szintén édesanya Azarenka mindössze egy játékot tudott nyerni az első szettben. Ezután azonban a 31 éves fehérorosz már egyszer sem veszítette el az adogatójátékát, Williamset viszont a második játszmában kétszer is, a harmadikban pedig egyszer brékelte, ezzel övé lett a győzelem.



A US Open előtt, ugyancsak New Yorkban rendezett versenyen diadalmaskodó Azarenka GS-tornán most először tudta legyőzni Serena Williamst. Huszonháromszor játszottak, és a fehérorosz játékos mindössze ötödször nyert. "Remélem, hogy minden anyukát inspirálni tudunk, hogy kövessék az álmaikat."



"Természetesen csalódott vagyok, de mindent megtettem, amit tudtam. Talán nem nyomtam eléggé a gázpedált" - értékelt a vesztes, aki ezzel újabb esélyt szalasztott el arra, hogy beállítsa az ausztrál Margaret Court 24 GS-győzelemből álló rekordját. Serena Williams a 2017-es Australian Open óta nem tudott diadalmaskodni a négy nagy torna egyikén sem.



Azarenka és a finálé másik résztvevője, a US Open 2018-as bajnoka, Oszaka Naomi is karrierje harmadik GS-trófeáját szerezheti meg a szombati döntőben. Előbbi 2012-ben és 2013-ban az Australian Opent nyerte meg, utóbbi pedig a két évvel ezelőtti New York-i siker mellett tavaly Melbourne-ben nyert.



Férfi párosban már bajnokot avattak csütörtökön, a brazil Bruno Soares és a horvát Mate Pavic duója két szettben legyőzte a nyolcadik helyen kiemelt Nikola Mektic, Wesley Koolhof horvát, holland kettőst. Bár mindkét győztes nyert már korábban párosban GS-viadalt, közösen ez az első sikerük ilyen rangos tornán.



Eredmények:

női egyes, elődöntő:



Azarenka (fehérorosz)-S. Williams (amerikai, 3.) 1:6, 6:3, 6:3

Oszaka (japán, 4.)-Brady (amerikai, 28.) 7:6 (7-1), 3:6, 6:3

férfi páros, döntő:



Bruno Soares, Mate Pavic (brazil, horvát)-Nikola Mektic, Wesley Koolhof (horvát, holland, 8.) 7:5, 6:3

Borítókép: Matthew Stockman/Getty Images