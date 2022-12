A Laver kupán Roger Federer Rafael Nadal oldalán, párosban búcsúzott a profi tenisztől. Habár a mérkőzésen vereséget szenvedtek az erőszakosan játszó Tiafoe-Sock páros ellen, ez senkit nem érdekelt igazán.

A meccset követően Roger sírva mesélt érzéseiről.

„Csodálatos nap volt. Boldog vagyok, nem szomorú. Élveztem, hogy utoljára kezembe vehettem az ütőm. Itt voltak a barátaim, a családom és a csapattársaim… Nagyon boldog vagyok, hogy lejátszhattam ezt a meccset.”



„Nem számítottam rá, hogy ilyen búcsúztatást kapok. Csak játszani akartam, mindig is ez volt előttem. Minden tökéletes volt, semmit nem csinálnék másképp. A vége pont olyan lett, mint ahogy szerettem volna.” – mondta a svájci a búcsúról.

„Féltem, hogy kiújul a térdsérülésem a meccs közben, de szerencsére minden rendben volt.”



„Ő volt a volt támaszom, ő volt, aki motivált, hogy idáig eljussak!” – hálálkodott feleségének, Mirkának.

