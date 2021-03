Andrea Gaudenzi, a férfi tenisztornákat szervező ATP elnöke szerint a sportág átvészeli majd Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovic hiányát a "Nagy Hármas" visszavonulása után.

"Ha helyesen cselekszünk, egyáltalán nem kell aggódnunk a sportágunkért, de ez nem azt jelenti, hogy bármit is elvitatnék ettől a három nagyszerű játékostól" - nyilatkozta Gaudenzi.



Hangsúlyozta, minden idők három legjobb játékosának elvesztése hatalmas csapást jelentene minden sportág számára, de a tenisz elég erős ahhoz, hogy boldoguljon a visszavonulásukat követően is.



Federer, aki szerdán tért vissza a pályára 405 nap után, augusztusban lesz negyvenéves, Nadal 34, Djokovic pedig 33 esztendős. Előbbi kettő húsz-húsz, utóbbi pedig 18 Grand Slam-tornagyőzelemmel büszkélkedhet, ezzel ők vezetik az örökrangsort a 2002-ben visszavonult Pete Sampras (14) előtt.



"Nagyon nehéz lesz bárkinek is elérnie ezeket a rekordokat annak ellenére, hogy Sampras visszavonulásakor ugyanezt mondtam. Azt hittem, soha senki nem dönti meg Pete csúcsait, ennek a három srácnak mégis sikerült, tehát soha ne mondd, hogy soha!" - nyilatkozta Gaudenzi.



A "Nagy Hármas" tagjai két évtized után is a lelátókra csábítják a szurkolókat, miközben reklámértékük vonzza a hirdetőket és a támogatókat. A legutóbbi 68 Grand Slam-torna közül csak 11-et nem ők nyertek. Gaudenzi szerint ha nem is feltétlenül azonnal, de újabb bajnokok és közönségkedvencek jelennek majd meg a sportágban.



"Sampras visszavonulása után aggódtunk, hiszen nem arról volt szó, hogy amikor Roger nyerni kezdett, azt mondtuk: ez a srác fog megmenteni minket. Képesek leszünk új személyiségek, új bajnokok felépítésére, akik felkeltik a rajongók figyelmét" - magyarázta a korábbi profi teniszező.

Borítókép: GettyImages