Húszmilliárd forintos fejlesztési program beindítására tett javaslatot a kormánynak a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ), a pénzt elsősorban a sportág népszerűsítésére, utánpótlásnevelésre, illetve vidéki teniszcentrumok létrehozására fordítanák - közölte kedden Zalaegerszegen Lázár János, az MTSZ elnöke, fideszes országgyűlési képviselő, amikor átadta a Zalaegerszegi Tenisz Klub három új, keményborítású pályáját.

"Javaslatunk hamarosan a kormány elé kerülhet és reményeink szerint pozitív döntés születik majd" - fogalmazott.



A kedden átadott 246 millió forintos fejlesztéshez Lázár János elmondása szerint a teniszszövetségnek nem volt köze, a megépítéséhez szükséges forrást az egyesület 2018-tól gyűjtötte össze pályázati támogatásokból, illetve szponzori adományokból.



A további fejlesztésekhez viszont akár 1,7 milliárd forint kormányzati támogatás is érkezhet Zalaegerszegre, amiből fedett pályákat, illetve egy multifunkcionális klubházat építenének fel - fűzte hozzá. Lázár János úgy fogalmazott: a teniszszövetség elnökeként az volt a célja, hogy átlátható, tiszta helyzetet teremtve lezárja a szövetség korábbi ügyeit, a jövőben pedig azért dolgozik, hogy "vidéken több tenisz legyen", egyre több fiatal ismerje meg és művelje ezt a sportágat, a kiemelkedő tehetségek pedig lehetőséghez jussanak. Vigh László (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője kiemelte: a kormányzati támogatásoknak köszönhetően Zalaegerszeg és egész Zala megye dinamikusan fejlődik, példaként a Modern Városok Programban megvalósult fejlesztéseket, a zalaegerszegi szívcentrum kiépítését és a világszínvonalú ZalaZone tesztpályát hozta fel. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagja hangsúlyozta: a Magyar Atlétikai Szövetség támogatásával a területen lévő futópályák is megújulnak, illetve a szomszédos Göcsej Falumúzeumban is zajlik egy jelentős beruházás. Papp Zoltán, a Zalaegerszegi Tenisz Klub elnöke elmondta, hogy ilyen mértékű fejlesztés még nem volt a klub életében. Felidézte, hogy az első két salakborítású pálya még 1960-ban épült, ekkor indult el a teniszélet Zalaegerszegen, majd 17 évvel később újabb hat salakos pályával bővültek.



A jelenlegi klubházuk 1986-ban épült fel, 1996-ban átadták a lelátót, 2018-ban pedig tíz pálya felújítását végezték el. Szólt arról, hogy terveik között szerepel egy négy pályás fedett csarnok és egy 900 négyzetméter alapterületű multifunkcionális klubház felépítése.

Borítókép: Facebook.com/ ZAOL