Matteo Arnaldi pályafutása egyik legnagyobb győzelmét aratta pénteken a Roland Garroson, ahol a harmadik fordulóban 7-6(6), 6-2, 6-4-re legyőzte a hatodik helyen kiemelt és idei madridi bajnok Andrej Rubljovot.

Rublev tűzerejére az olasz a saját ütéseivel válaszolt, és ezzel megszerezte harmadik Top 10-es győzelmét.

A 23 éves játékos figyelemre méltó módon 5/6-os állásnál szettlabdát hárított az első játszma tie-breakjében, mielőtt három egymást követő pontot szerzett volna, köztük egy elképesztő ütéssel, amivel be is húzta a nyitó játszmát.

Arnaldi az Infosys Stats adatai szerint 47 nyerőt ütött, amivel megbosszulta a tavalyi bécsi vereséget Rublev ellen, és 1-1-re kiegyenlítette kettejük mérlegét. A győzelemmel Arnaldi karrierje legjobbjaként a 34. helyre lépett előre az élő világranglistán, ami hatalmas előrelépés a 12 hónappal ezelőtti helyezéséhez képest, amikor a világranglista 106. helyén állt a francia Grand Slamen.

„Nagyon ideges voltam a végén, mert életem egyik legnagyobb győzelméért adogattam” - mondta Arnaldi. „De nagyon jól kezeltem... magamra és arra koncentráltam, hogy a helyes dolgot tegyem”.

A 23 éves játékos másodszor jutott be a negyedik fordulóba egy Grand Slam-tornán (2023 US Open), és legközelebb a kilencedik kiemelt Stefanos Tsitsipas lesz az ellenfele, aki 6-3, 6-3, 6-1 arányban lépett túl a kínai Zhang Zhizhen-en.

Rublev, aki idén megnyerte az ATP Masters 1000-es madridi versenyt, az eddigi legnagyobb kiemelt, aki kiesett az idei Roland Garrosról.

