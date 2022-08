A korábbi világelső Angelique Kerber teherbe esett, így visszalép a hétfőn kezdődő US Opentől. A 34 éves teniszezőnő első gyermekével várandós.

Kerber arról is beszélt, hogy a következő hónapokat így a tenisztől elszeparálva kell majd töltenie, de ezt egyáltalán nem bánja, ugyanis a lehető legcsodálatosabb okból teszi ezt.

Várandóssága nem jelenti, hogy egyértelműen befejezi karrierjét, ugyanis több példát is láttunk már arra, hogy szülés után a versenyzők visszatérnek a pályára.

Ez történt például 2017-ben Serena Williamssel is, aki épp nemrég jelentette be, hogy a US Opent követően befejezi profi pályafutását.

I really wanted to play the @usopen but eventually I decided that two against one just isn‘t a fair competition pic.twitter.com/Y6rRYOIUDR