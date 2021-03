A profi golfozókat segítő caddyként, vagy labdarúgóedzőként is el tudja magát képzelni teniszpályafutása lezárulta után Andy Murray, a britek kétszeres olimpiai bajnoka.

A háromszoros Grand Slam-győztes skót játékos egy lapinterjúban azt mondta, mindig is érdekelte a profi golf világa, így hatalmas lehetőségnek tartaná, ha valamelyik játékos segítőjeként sajátíthatná el jobban a sportágat.



"Mentális részről talán van is némi átfedés a két sportág között" - mondta a 33 éves Murray, aki csípőműtétjei, valamint sérülései miatt jelenleg csak 116. a világranglistán és idén az ausztrál nyílt bajnokság mellett a mostani, miami tornát is ki kellett hagynia.



A teniszező - aki gyerekként visszautasította a Glasgow Rangers utánpótlás-akadémiájának hívását - kijelentette, akár labdarúgóedzőként is el tudná magát képzelni.



"Szórakoztató lenne megszerezni a fociban a különböző edzői képesítéseket" - fogalmazott Murray, aki azonban azt nem árulta el, mikor tervezi befejezni teniszpályafutását.

Borítókép: Henk Seppen/BSR Agency/Getty Images