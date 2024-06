A kétszeres ötkarikás bajnok, háromszoros Grand Slam-győztes sztár szereplését vasárnap jelentette be a brit szövetség, amely azt is közölte, hogy a világranglistán jelenleg csupán 97. Murray egyike lesz az egyesben induló négy brit férfi teniszezőnek Párizsban. Egyúttal nem elképzelhetetlen, hogy a 37 éves klasszis férfi párosban is játszhat majd, de Dan Evansszel közösen csak akkor lehetnek ott a mezőnyben, ha jelentkezésüket a Nemzetközi Tenisz Szövetség június 25-én elfogadja.

A britek női egyesben egyetlen teniszezőt, Katie Boultert indítják, mivel a 2021-es US Open-bajnok Emma Raducanu nem vállalta a játékot az olimpián.

(Borítókép: Ian MacNicol/Getty Images)