Carlos Alcaraz visszalépett az ATP 500-as bázeli tornától, ezt a közösségi médiájában jelentette be, így az esélyei, hogy harcban lehessen az év végi világelsőségért Novak Djokoviccal szemben, egyre kisebbek.

A spanyol 5-2-es mérleggel zárta első „ázsiai hadjáratát”, amely a shanghai-i 1000-es torna nyolcaddöntőjében ért véget, miután egy szoros meccsen kikapott Grigor Dimitrov-tól. Ezzel a vereséggel Alcaraz 500 ponttal áll Djokovic mögött a világranglistán.

Alcaraz szerdán azonban bejelentette, hogy több kisebb sérüléssel is bajlódik, amelyeket kezelni kell, ezért nem tud pályára lépni Bázelben, de az év végi világbajnokságra szeretne minél jobb formában érkezni. A fontossága a dolognak pedig az, hogy a spanyol egy esetleges bázeli tornagyőzelemmel 500 pontot gyűjtött volna be, amivel felzárkózott volna a 24-szeres Grand Slam bajnok szerb mögé a világranglistán.

"Sajnos idén nem tudok játszani Bázelben! Problémám van a bal lábfejemmel, illetve a talpammal és izomfáradtság lépett fel a hátam alsó részén, amit kezelni kell, hogy a szezon hátralévő részében játszhassak. Remélem, hamarosan találkozunk!" írta Alcaraz az X-en (korábban Twitter).

Unfortunately I will not be able to play in Basel this year!I have a problem with the plantar fascia in my left foot and muscle fatigue in my lower back which need treatment so I can play the rest of the season. I hope to see you all soon! pic.twitter.com/44MvsjQDVn