Carlos Alcaraz úgy vág neki a 2024-es párizsi olimpiának, hogy reméli, hogy egy (arany)éremmel és esetleg egy új tetoválással térhet haza.

A sportsikerek utáni tetoválás nem új szokás a sportban, hiszen sokan csinálták már ezt korábban is. Ennek különböző változatait láttuk az évek során: Dominic Thiem édesanyja például minden alkalommal újabb tetoválást csináltat, amikor fia trófeát nyer, ami minden bizonnyal egy kis motivációt is ad az osztrák számára.

Alcaraz nem minden megnyert trófeája után csináltat tetoválást, de a számára legjelentősebbek után igen. A spanyol a két évvel ezelőtti US Open megnyerése után tetováltatott először.

A tavalyi wimbledoni győzelme után is csináltatott egyet, és most a Roland Garros megnyerését követően is bővítette a listát. A 21 éves játékos a párizsi diadala után a L'Equipe-nek nyilatkozva megerősítette, hogy ha aranyéremmel tér haza Párizsból, akkor még több tinta fogja borítani a testét.

"Ha egyszer aranyat hozok haza Párizsból, egyesben vagy párosban, az is megérdemli majd a maga kis tetoválását" - mondta Alcaraz az esetleges új tetoválásról.

Aranyérmet nyerni az olimpián minden bizonnyal sok sportoló álma, és Alcaraz sem különbözik tőlük. Nem ez az egyetlen éremtípus, amit egy sportoló az olimpián nyerhet, de ez az, ami a legtöbbet jelent.

"A játékokat négyévente rendezik meg, és ez egy különleges verseny, mert nem csak neked szól, hanem egy egész országot képviselsz, az összes spanyolt."

Alcaraz Roland Garros-tetoválásán az Eiffel-torony lesz feltűnően látható, ami azt jelenti, hogy ki kell találnia valami mást, amit az olimpiára a testére varrat, ha tényleg aranyéremmel távozik. A wimbledoni tetováláson egy eper szerepelt, szóval a spanyol tetoválásai mögött sok kreativitás van.

Borítókép: instagram/carlitosalcarazz