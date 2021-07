A világranglista 198. helyén álló román Elena-Gabriela Ruse nyerte a Hamburgban rendezett 235 ezer dollár (71,6 millió forint) összdíjazású salakpályás női tenisztornát.

A 23 éves Ruse a vasárnapi döntőben a német Andrea Petkovicot (130.) győzte le két szoros szettben, 2 óra 11 perces mérkőzésen.

From qualifying to clinching the championship!



What a run for Romanian Elena-Gabriela Ruse, as she defeats Petkovic 7-6, 6-4 to claim the @hamburgopen title pic.twitter.com/ouVZU7Dwba