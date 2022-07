Novak Djokovic továbbra is távol áll attól, hogy pályára léphessen az idei US Openen.

A szerb, aki többször is hangoztatta, hogy nem tervezi beadatni a koronavírus-vakcinát, minden bizonnyal nem léphet majd pályára a Grand Slam tornán.

Az Egyesült Államok jelenlegi korlátozásai egyértelművé teszik, hogy csak teljeskörűen oltott személyek számára engedélyezik a belépést az országba. A US Open szervezői ehhez igazodva elmondták, igazodnak a kormány által meghatározott előírásokhoz.

Djokovic ennek ellenére szerepel a tornára regisztráltak közt, ez azonban pusztán formalitás.

„A US Open nem rendelkezik különálló oltási szabályokkal, minden szempontból tiszteletben tartja és alapul veszi a kormány jelenlegi korlátozásait. Ez alapján a be nem oltott, nem amerikai állampolgárok nem léphetnek be az országba.” – áll a torna szervezőinek közleményében, számol be a Marca.

Fotó: Shi Tang/Getty Images