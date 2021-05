Bak-Szabó Norina még csak tizenhárom éves, de az élet már több fronton próbára tette. A tehetséges teniszezőt gluténérzékenységgel diagnosztizálták, ami kezdetben megnehezítette a mindennapjait. Ma már azonban kirobbanó formában várja a kihívásokat, szabadidejében pedig arra is jut ideje, hogy felhívja a figyelmet arra, sosem szabad szemet hunyni az árulkodó tünetek felett.



Hasfájással kezdődött



„Úgy vettük észre, hogy valami nincs rendben, hogy szinte mindig rossz volt a közérzetem, e mellett az is gyakori volt, hogy hasfájással küzdöttem a mindennapokban. Ezt követően kiütések jelentek meg rajtam és kötőhártyagyulladásom lett. Bár a teniszpályán és az iskolában is romlott a teljesítményem, szerencsére igazán nagy krízishelyzetbe nem kerültem.

Persze így sem volt könnyű, mert rengetegszer hiperventilláltam, úgy éreztem nem kapok levegőt. Az erőm beosztása sem ment megfelelően, ráadásul nagyon durva hangulatingadozásaim is voltak” – meséli Norina a diagnosztizálás előtti időszakról.



Hosszú procedúra és egy szerencsés véletlen



„Az első tünetek megjelenése után rengeteg allergia teszten és vérvételen jártam, de a problémát nem tudták egyértelműen kimutatni. Mindössze annyit állapítottak meg, hogy a vas nem szívódik fel rendesen a szervezetemben, és rengeteg kering belőle a véremben. A megoldást egy szerencsés véletlennek köszönhetem. A félévenként esedékes sportorvosi vizsgálaton egy szemész professzor vette észre, hogy a gluténérzékenység állhat a rosszulléteim hátterében. Az íriszdiagnosztikát követően bebizonyosodott a sejtés, azóta tartom a gluténmentes étkezést és rendben vagyok.”



2023-ban az összes Junior Grand Slamet célba venné.



Nem volt könnyű az átállás



„A diéta kezdeti időszaka nagyon nehéz volt számomra. A szénhidrát megvonására úgy reagált a szervezetem, hogy tíz napig a legkisebb dolgoktól is dührohamot kaptam. Emellett az is nehéz volt, hogy odafigyeljek a rostok speciális pótlására, ami ahhoz kell, hogy az emésztésem továbbra is száz százalékosan működni tudjon.”



Semmiben nem szenved hiányt



„A hiánytáplálkozás miatt a rostok pótlása mellett fontos, hogy megfelelő mennyiségű nyomelemet és vitamint vigyek be a szervezetembe, hogy mindig megfelelő legyen az energiaszintem. Szerencsére manapság, már nem jár sok lemondással a gluténérzékenység, mert szinte mindenből lehet mentes verziót kapni. Maximum az okoz némi nehézséget, hogy nem mindent abban a pillanatban kapok meg, amikor szeretnék, meg persze elég költséges is ez a táplálkozás.”



A legnagyobb tanulság



„A történetem legnagyobb tanulsága az, hogy addig kell kutatni, mi okozza a tüneteket, amíg meg nem találjuk a megoldást. A nem cöliákiás gluténérzékenység nem betegség, és Magyarországon nem is igazán foglalkoznak vele. Egy gluténmentes diétával azonban könnyen rá lehet jönni, ha ez okozza a problémát. Amennyiben valaki megvonja magától a glutént és ezt követően javul az állapota, szinte biztos, hogy ez áll a tünetei hátterében. Fontos azonban, hogy ezt a tesztidőszakot csak egy táplálkozási szakemberrel való egyeztetés után szabad elkezdeni és a továbbiakban is folyamatosan konzultálni kell vele az állapotunkról.”

Sokan segítik

Norina szerencsésnek mondhatja magát, mivel édesanyja az első negatív leletek után sem tett le arról, hogy végére járjon annak, mi okozza a kislány panaszait. Anyukája mellett menedzserére is számíthat, aki a lehető legnagyobb odafigyeléssel próbálja egyengetni a fiatal tehetség karrierjét.

"Norinával egy éve dolgozok együtt, és segítem pályafutásában" – kapcsolódik be a beszélgetésbe Tóth György, Norina menedzsere.



„Ez azért is fontos, mert, ahogy nemrég itt kifejtettem, az utánpótlás korosztállyal sokkal kevesebben foglalkoznak aktívan (úgy, hogy napi kapcsolatban vannak) mint kellene. Ez az az időszak egy gyermek életében, ami meghatározó lehet a fejlődését és a szocializációját tekintve. Nem mindegy a sportpályafutása szempontjából sem, hogy ebben az időszakban mit sajátít el. Az egyik legfontosabb dolog a táplálkozás, ami Norinánál még a megszokottnál is nagyobb szerepet kap! Norcsi már egy táplálkozástudományi szakember segítségével dolgozik azon, hogy a gluténérzékenységéből adódóan tudatos étrendet tartson. Meg kell dicsérjem, mert fiatal kora ellenére tudatosan beépítette mindennapjaiba azt a tudást, amit a Solidity Nutrition által kapott/kap minden nap!"





Norinát menedzsere is segíti, hogy kihozhassa magából a maximumot.

Túl van a nehezén, rendületlenül megy előre



"Az elmúlt időszak, több szempontból sem volt könnyű számomra, de a céljaim nem változtak. Szeretném a kamaszkor szépségeit megélni, a teniszpályán pedig minél több nemzetközi pontot gyűjteni azért, hogy 2022-ben indulhassak a floridai Eddie Herr és Orange Bowl versenyen. 2023-ra pedig már az összes junior Grand Slamet célba veszem!" - zárja szavait Norina.

Képek: Career Sport Brand Management