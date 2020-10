Továbbra is a mérkőzésvezető dönt a kétes esetekben a párizsi nyílt teniszbajnokságon, ezután sem alkalmazzák a HawkEye-rendszert annak megítélésére, hogy a labda kint volt vagy érvényes területre hullott.

A négy Grand Slam-torna közül csak a francia salakpályáson nem használják a sólyomszem-rendszert, miközben egyre több játékos ezt szorgalmazza.



A téma többször terítékre került sajtótájékoztatókon és a közösségi médiában az után, hogy Denis Shapovalovot egy tévesnek tűnő bírói döntés hátráltatta egy fontos pontnál a csütörtöki második fordulós mérkőzésén, amelyen kikapott a spanyol Roberto Carballes Baenától.



Az ötödik szettben 5:4-es vezetésénél szervált, 30-15 volt az állás, amikor úgy tűnt, Baena labdája vonalon kívül ért talajt, de a bíró úgy látta, bent volt. Shapovalov számára két meccslabda következhetett volna, így viszont végül elvesztette a mérkőzést.



A kilencedik helyen kiemelt kanadai Twitter-posztjában igyekezett levezetni frusztrációját. Egy számítógépes képet posztolt, amelyen a labda a vonalon kívül volt látható, és azt a kérdést tette fel: "mikor lesz végre HawkEye salakon".

