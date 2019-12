Félmillió dollárt (150 millió forint) kap a házigazda magyar csapat a női tenisz Fed Kupa döntőjében, amelyre áprilisban kerül sor a budapesti Papp László Sportarénában.

A Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) tájékoztatása szerint az összeget annak a függvényében osztják szét, hogy ki hányadik játékosa az ötfős csapatnak (ez a világranglistás helyezéstől függ), valamint attól is, hogy az illető pályára lép-e, illetve nyer-e vagy sem.



Az MTSZ emlékeztetett arra, hogy korábban a részvételért a nemzeti szövetségek kaptak díjazást a nemzetközi szövetségtől (ITF), de az új lebonyolítás szerinti döntőkben - a Davis Kupában 18 csapatos, a Fed Kupában 12 csapatos, egyhetes eseményeken - az ITF közvetlenül a játékosok számára is meghatározott pénzdíjat.



A budapesti döntő sorsolását február 11-én tartják a Szépművészeti Múzeumban, az esemény díszvendége a legendás Billie Jean King, az amerikaiak 12-szeres Grand Slam-bajnoka lesz.

Az újjászervezett Fed Kupa selejtezőit február 7-8-án vívják, és a nyolc győztes csatlakozik az április 14. és 19. közötti, 12 csapatos finálé biztos résztvevőihez: a házigazda magyarokhoz, az idén döntős ausztrálokhoz és franciákhoz, valamint a szabadkártyás csehekhez.



A finálénak nemcsak jövőre, hanem 2021-ben és 2022-ben is Budapest lesz a házigazdája.

Borítókép: Andy Cheung/Getty Images